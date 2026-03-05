Студија од Оксфорд: Вегетаријанците имаат помал ризик од рак

Вегетаријанската исхрана може да го намали ризикот од пет видови рак за речиси една третина, открива нова студија на истражувачи од Универзитетот во Оксфорд, објавува BBC. Според нивните наоди, вегетаријанците имаат помал ризик од развој на рак на панкреас, дојка, бубрег и простата, како и мултипен миелом, во споредба со луѓето кои јадат месо.

Клучни наоди од студијата

Поточно, студијата откри дека вегетаријанците имаат 21% помал ризик од рак на панкреас, 9% помал ризик од рак на дојка, 12% помал ризик од рак на простата, 28% помал ризик од рак на бубрег и 31% помал ризик од мултипен миелом. Сепак, истражувањето донесе и еден неочекуван резултат: вегетаријанците имаат речиси двојно поголем ризик од рак на хранопровод во споредба со луѓето кои јадат месо.

Месото како проблем или здрави навики?

Научниот тим зад студијата нагласи дека се потребни понатамошни истражувања за да се утврди дали самото месо е проблемот или дали нешто специфично во врска со вегетаријанската исхрана го намалува ризикот. Тим Ки, коавтор на студијата и емеритус професор по епидемиологија на Универзитетот во Оксфорд, го понуди своето мислење. „Моето чувство е дека разликите се поверојатно поврзани со самото месо отколку со вегетаријанците кои едноставно јадат поздрава храна“, рече тој. „Но, тоа е став што не сме го испитале директно“, додаде тој.

Најголема студија досега

Новата студија, објавена минатата недела во Британскиот журнал за рак, е најголемата од ваков вид досега спроведена. Анализираше податоци од различни студии низ целиот свет, при што повеќето учесници доаѓаа од Велика Британија и САД. Анализата вклучуваше околу 1,64 милиони луѓе кои јадат месо, 57.016 луѓе кои јадат живина, 42.910 луѓе кои јадат риба, 63.147 вегетаријанци и 8.849 вегани.

Потребни се понатамошни истражувања

Иако резултатите се интересни, експертите повикуваат на претпазливост. Ејми Хирст, раководител на здравствени информации во Cancer Research UK, рече дека станува збор за „висококвалитетна студија“ која нуди интересни сознанија, но дека наодите не се доволно силни за да се извлечат дефинитивни заклучоци.

„Потребни се повеќе истражувања кај поголеми, поразновидни популации за подобро да се разберат овие модели и што ги предизвикува“, рече Хирст. „Кога станува збор за намалување на ризикот од рак, одржувањето здрава, избалансирана исхрана воопшто е поважно од поединечните прехранбени производи“, заклучи таа.