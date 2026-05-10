Стуб: Европа на крајот ќе мора да го обнови дијалогот со Русија

10/05/2026 17:40

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска разговараше со својот фински колега Александар Стуб за состојбата на дипломатските напори за завршување на војната.

– Ги усогласивме нашите ставови пред состаноците и преговорите оваа недела. Важно е соработката во Европа да остане силна, а сега има нови можности за заедничка работа, напиша Зеленски на Х.

Тој додаде дека комбинираниот ефект од санкциите против Русија и другите форми на притисок ги дава потребните резултати.

Стуб, пак, претходно изјави дека верува оти Европа на крајот ќе мора да го обнови дијалогот со руското раководство и дека тоа во голема мера зависи од тоа дали политиката на САД кон Русија и Украина е усогласена со европските интереси.

Според него, надворешната политика на САД се променила и станала повеќе фокусирана на економските прашања.

