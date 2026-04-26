Стојановски негира дека ќе има привилегии со новиот закон за концесии

Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ, Бојан Стојаноски, изјави дека предложените измени на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство имаат за цел модернизација на системот, но без отворање простор за привилегии или директно доделување договори.

„Овие измени не го менуваат основниот модел на јавно-приватно партнерство, ниту ја нарушуваат транспарентноста и јавната контрола“, изјави Стојаноски.

„Со предложените измени се воведува можност приватниот сектор да поднесува самоиницијативни предлози за јавно-приватни партнерства“, рече Стојаноски.

„Подносителот на иницијативата не добива автоматско право на договор, не добива гаранција за победа на јавната набавка, не добива директна концесија“, изјави Стојаноски.

„Доколку се отвори постапка, таа е целосно јавна, конкурентна и достапна за сите економски оператори под исти услови“, додаде тој.

Стојаноски појасни дека измените предвидуваат и ограничени механизми за надомест на трошоци или израмнување на понуди, но само во строго дефинирани ситуации и без гаранции за избор.

Како суштина на измените, тој ги наведе побрзото препознавање на инфраструктурни проекти и поголемото користење на приватната експертиза.

„Идејата може да дојде од приватниот сектор, но одлуката останува исклучиво на државата“, истакна Стојаноски.