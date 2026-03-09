Србија е прва земја во регионот што воведe нова техника за зголемување на градите

Србија е првата земја во регионот што неодамна воведе нова техника во естетската хирургија на градите, MIA Femtch, а пластичниот и реконструктивен хирург Ненад Степиќ нагласува дека станува збор за револуционерна процедура што овозможува поставување импланти под локална анестезија, за само 30 минути, без големи и видливи лузни и без долг период на опоравување.

Промоција на новата интервенција се одржа во хотелот Хилтон во Белград, каде што, покрај професорот Степиќ, за предностите на новиот метод зборуваше и шведскиот хирург Чарлс Рандквист. Посетителите можеа да се запознаат со предностите на ова иновативно решение за корекција на градите, неговите предности и разлики во споредба со другите техники. Степиќ за Танјуг изјави дека интервенцијата MIA е минимално инвазивна и дека „иднината на естетската хирургија на градите“ пристигна во Србија.

„Имено, станува збор за минимално инвазивен метод за корекција на женските гради, кој се изведува под локална анестезија, што значи дека сите оние дами кои се плашеле од општа анестезија сега немаат причина да се плашат. Целата процедура трае околу триесет минути, а нејзината главна предност е што по интервенцијата, по еден час, пациентките си одат дома и можат да се вратат на своите секојдневни обврски, а наскоро и да продолжат со вежбање“, рече Степиќ.

Тој додаде дека сите стравови што постоеле, во однос на долгорочното закрепнување и разните ограничувања по естетската операција на градите, сега „паѓаат во вода“ и дека новата техника на поставување импланти практично ги менува животите на дамите за еден ден без ограничувања. Објаснувајќи ја самата процедура, хирургот изјави дека на почетокот на интервенцијата се прави мал засек од два сантиметри во пазувите.

„Се користи таканаречен сепаратор, кој има балон на врвот. Се вметнува под ткивото на самата дојка, ткивото се шири и се создава простор за имплантот. После тоа, се користи специјален инјектор во кој се вшмукува имплантот, буквално „пукајќи“ го имплантот низ таа мала дупка од два сантиметри и целата постапка се завршува за 15 минути од секоја страна“, објаснува Степиќ.

Друга специфичност на техниката MIA, како што истакна тој, е тоа што се користат импланти кои досега не се видени на светскиот пазар – Diamond 2 специјални импланти, односно биокомпатибилни импланти кај кои можноста за инфекција е речиси невозможна и кои, поради нивниот дијамантски облик, даваат можност да се постигне посакуваниот ефект со помал волумен.

„Ние сме први во регионот што почнавме да ја изведуваме оваа техника и така ќе биде и следната година. Самата техника претставува вистинска револуција во областа на естетската хирургија на дојка, и со тоа обезбедивме српската хирургија и српските пациенти да го добијат најдоброто што постои на светскиот пазар денес“, истакна Степиќ.