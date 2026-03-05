Спречен напад врз најголемата американска база : Катарските ловци соборија ирански бомбардери во последен момент

05/03/2026 10:08

Иранските бомбардери беа на „две минути“ од напад врз американската воздухопловна база Ал-Удеид и катарскиот објект Рас Лафан пред катарските авиони да ги соборат во нивната прва борбена мисија, соопштија извори запознаени со операцијата.

Два ирански тактички бомбардери Су-24 беа испратени во базите во понеделник наутро, носејќи бомби и наведувана муниција, додека се обидуваа да избегнат радарско откривање со летање на надморска височина од 24 метри, објави Си-Ен-Ен.

Катарците ги идентификуваа како „непријателски“ и испратија воени авиони, а катарски Ф-15 ги собори двата бомбардери во воздушна борба, која се урна во катарските територијални води.

Портпаролот на катарското Министерство за надворешни работи, Маџед ал-Ансари, изјави дека е во тек потрага по екипажот.

Американскиот генерал Ден Кејн го потврди инцидентот, велејќи дека ова е прв пат катарските ловци да соборат ирански бомбардери во воздушна борба.

Катар го опиша инцидентот како „ескалација“ и предупреди дека Иран нема вистинска желба за деескалација, додека Иран претходно испука стотици ракети и дронови кон арапските земји од Заливот како одмазда за нападите на САД и Израел.

Според регионалните влади, иранскиот режим испука повеќе од 400 балистички ракети и повеќе од 1.000 дронови кон арапските земји долж Заливот од нападот на САД и Израел во саботата.

