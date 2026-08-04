„Спајдермен: Сосема нов ден“ официјално има најголема заработка на кино-благајните во историјата

Лос Анџелес – Ажурирање за кино-салите: Официјално е – Спајдермен ги преклопи сите „Одмаздници“.

Новиот филм за Спајдермен, „Спајдермен: Сосема нов ден“, го сруши рекордот на „Одмаздници: Крајна игра“ за најголем викенд на отворање во Северна Америка со 360 милиони долари продажба на билети од кината во САД и Канада, според „Сони пикчерс“.

Претходно, бројките покажаа дека четвртата соло авантура на Том Холанд како познатиот мрежест штребер на „Марвел“ едвај го промаши рекордот на „Крајна игра“ од 2019 година од 357 милиони долари. Неговата заработка од 335 милиони долари на кино-салите сега се проектира на рекордни 360 милиони долари, што го прави најголемото деби во историјата на кино-салите.

„Спајдермен: Сосема нов ден“ и „Одмаздници: Крајна игра“ се единствените два филма во историјата што ја надминаа заработката од 300 милиони долари за еден викенд.

Најновиот филм за Спајди моментално вреди 932 милиони долари на глобално ниво и е сè уште втор најголем светски дебитантски филм зад „Крај на играта“, кој заработи 1,2 милијарди долари. Големи се шансите дека ќе надмине 2 милијарди долари на глобално ниво до крајот на прикажувањето во кино-салите, пресвртница што ја постигнале само седум филмови во историјата.

Доколку се прашувате, тоа се:

Аватар (2009) – 2,92 милијарди долари

Одмаздници: Крајна игра (2019) – 2,79 милијарди долари

Аватар: Патот на водата (2022) – 2,33 милијарди долари

Не Жа 2 (2025) – 2,27 милијарди долари

Титаник (1997) – 2,26 милијарди долари

Војна на ѕвездите: Силата се буди (2015) – 2,07 милијарди долари

Одмаздници: Војна на бесконечноста (2018) – 2,04 милијарди долари

Филмската заработка на Том Холанд беше особено импресивна: „Враќање дома“ од 2017 година се искачи на 880 милиони долари низ целиот свет; „Далеку од дома“ од 2019 година заработи вкупно 1,13 милијарди долари низ целиот свет; „Без пат дома“ од 2021 година го заврши своето прикажување со неверојатни 1,9 милијарди долари низ целиот свет. Со тие бројки, нема ризик Марвел да не го држи во договорна блокада.

Во рецензијата на Euronews Culture за Спајдермен: Сосема нов ден, напишавме: „Режисерот Дестин Даниел Кретон, кој ги презеде корените од редовниот режисер Џон Вотс, одлично ја врши работата посветеност на ресетирањето на комичните корени на ликот, правејќи ги влоговите убедливи и осигурувајќи дека емоцијата се совпаѓа со спектаклот.“

Додадовме: „И покрај неговите недостатоци и тоа што не е толку очајно потребен за MCU, Спајдермен: Сосема нов ден е зајакнат со постојано силни акциони секвенци и одлична изведба од Холанд, кој сега безбедно може да биде крунисан за најголемиот Спајдермен на екранот. Сите четири негови соло појавувања докажуваат колку очајно му е потребен на Марвел во својот список на херои.“