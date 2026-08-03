Контраверзниот Галијано е во фокус на пролетната изложба во 2027 на Мет

Најавена со наслов, „Џон Галијано: Хоризонти“, пролетната изложба во 2027 година во Институтот за костими, ќе го испита и возвиши делото на Џон Галијано. Во историјата на Метрополитен музејот, само двајца други живи дизајнери биле предмет на монографии. Првиот бил Ив Сен Лоран во 1983 година, организирана од Дајана Вриланд; вториот бил Реи Кавакубо од Comme des Garçons во 2017 година.

Галијано е широко сметан за еден од најголемите модни имиња уште од неговата дипломска колекција Les Incroyables од Central Saint Martins во 1984 година. Бујна пастиш на историски фустани од почетокот на 18 век со свои нови романтични склоности, беше целосно купена од британската стоковна куќа Браунс. „Хоризонти“, која ја организираше кустосот задолжен за Институтот за костими, Ендру Болтон, и во голема мера црпи од сопствените значителни фондови, вклучувајќи парчиња од таа пробивна изложба. Другите облеки, додатоци, скици, тоалети, истражувачки книги и архивски материјали на изложбата ги опфаќаат неговите години како млад лондонски почетник и енфан терибл, кога ја откривал модната магија од најмалите парчиња; неговото формирање во Живанши; неговиот феноменален успех и, подоцнежен, драматичен пад во Кристијан Диор; и неговата генијална реинвенција на Maison Margiela, во која, како што рече неговиот наследник Глен Мартенс, „тој навистина го претвори дизајнерскиот бренд во куќа“, а со неговата последна, триумфална колекција Artisanal за етикетата, вирален феномен.

„Секоја колекција на Галијано започнува како патување меѓу нешта одделени со време, место или медиум: портрет и држење на телото, силуета и приказна, меморија и материјал“, рече Болтон во соопштението. „„Хоризонти“ пристапува кон модата како форма на картографија, мапирајќи не територии, туку афинитети, тензии и трансформации. Таа следи како сликите стануваат идеи, идеите стануваат материјални, а материјалот станува емоција. Сепак, хоризонтот открива не само што лежи пред нас“, продолжи Болтон, „туку и каде се наоѓаме. Затоа, изложбата разгледува и како Галијано го премапирал светот преку модата и како неговото однесување, неговите последици и променливите културни вредности го преобликувале нашето разбирање за неговата работа.“

Всушност, и покрај неговиот креативен гениј, не беше секогаш сигурно дека Галијано ќе добие третман од Институтот за костими. Во 2011 година, тој беше уапсен, а потоа отпуштен од својата улога на креативен директор во Кристијан Диор поради давање антисемитски забелешки во еден бар во Париз. Фрлен во креативен егзил, тој помина време во рехабилитација, а потоа повторно се појави во Мезон Марџиела, каде што ја обнови својата репутација, колекција по колекција.

„Нема никој што повеќе заслужува изложба од ваков обем од Џон Галијано“, рече Ана Винтур, главен директор за содржини, Конде Наст, глобален уреднички директор на Вог. „Неговата работа – во Диор, Живанши, Марџиела, неговата истоимена етикета и други – комбинира ерудиција и креативност, темнина и светлина, минатото, сегашноста, иднината, сите заедно брилијантно.“ Винтур продолжи: „Тој е одличен дизајнер и неговата кариера не е дефинирана од еден момент – нешто со кое ќе живее до крајот на својот живот. Изложбата нема да се воздржи од темнината во минатото на Џон. Тоа е дел од она што го обликувало. Изложбата ќе го опфати целиот лак на неговата кариера и ќе се справи со сето тоа.“

Изложбата ќе ја круниса многу важната година на Галијано. Во јануари, на аукција на „Медреници на Диор“ во сопственост на Моуна Ал Ајуб, која сруши рекорди за продажба на висококвалитетни производи, вечерен фустан од обоена свила од колекцијата „Клошар“ или „Бездомници“ на Галијано од пролет/лето 2000 година се продаде за 510.000 евра, веднаш по него црн вечерен фустан од тафт од истата сезона кој се продаде за 420.000 евра.

„Џон Галијано имаше длабоко влијание врз модата во текот на изминатите четири децении“, рече Макс Холејн, француски директор и извршен директор на Метрополитен музејот Марина Келен. Но, можеби тоа влијание само што започнува: Во септември, мајсторот моден дизајнер ќе го преземе својот ред како „народен дизајнер“. Тогаш во продавниците ќе се појави првото издание од неговиот двегодишен проект со шпанскиот масовен трговец Зара, кое го нарече „реавторство“ на архивите на мега брендот.(Вог)