„Кроација рекордс“ доби нов директор

Загреб – Од 1 јули 2026 година, Марио Ковач е новиот директор на „Кроација рекордс“, најголемата во регионот и најстарата издавачка куќа во Хрватска. Тој доаѓа на оваа позиција по повеќе од две децении кариера во музичката индустрија, во текот на кои работел во дискографија, телевизија, музичка продукција, маркетинг и организација на музички настани.

Образование и професионален пат

Ковач дипломирал на гимназијата „В.“ во Загреб, а во 2002 година дипломирал на Економскиот факултет во Загреб, каде што десет години подоцна се стекнал и со магистерска диплома. Исто така, посетувал музичко училиште „Ватрослав Лисински“ за теорија и пијано.

Својот професионален пат го започнал во „Кроација рекордс“ во 2006 година како маркетинг менаџер. Само шест месеци подоцна, станал извршен директор на „ЦМЦ телевизија“, позиција што ја држи и денес. Од 2013 до 2026 година, бил член на Надзорниот одбор на „Кроација рекордс“. Покрај тоа, од 2010 година, тој го води фестивалот CMC во Водице, а од 2016 година, фестивалот „Славонија фест CMC 200“ во Славонски Брод.

Визија за „Кроација рекордс“

Кога ја презеде функцијата, Ковач нагласи дека тоа е голема чест и одговорност за него. „Ви благодарам за довербата што ја покажавте и на сите што придонесоа за развојот на компанијата со својата работа и посветеност досега“, рече тој.

Тој нагласи дека го гледа „Кроација рекордс“ како чувар на најголемото музичко наследство на овој регион. „Нашата цел ќе биде да продолжиме да го развиваме нашиот бизнис, да градиме средина што ги поттикнува креативноста и професионализмот и успешно да одговориме на предизвиците на модерната музичка индустрија. Ние сме фокусирани на иновации, дигитален развој, откривање нови таленти и зајакнување на позицијата на нашите автори и изведувачи на домашниот и меѓународниот пазар“, објасни Ковач.

„Се радувам на соработката со сите вработени, партнери и уметници. Ви благодарам на сите за вашата поддршка и доверба“, заклучи новиот директор.

Со назначувањето на Марио Ковач, компанијата најавува понатамошно зајакнување на својата водечка позиција на хрватскиот и меѓународниот музички пазар. Фокусот ќе биде ставен и на создавање нови можности за изведувачите, авторите и целата домашна музичка продукција.