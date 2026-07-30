Бен Афлек освои 1 милион долари во хуманитарниот „Милионер“. Последното прашање му создаде проблеми

Актерот Бен Афлек освои 1 милион долари во добротворното издание на квиз-шоуто „Кој сака да биде милионер“. Ова го направи да се придружи на листата на познати личности кои освоиле максимална сума во популарното шоу, пишува „Мирор“.

Добротворна цел и напнато финале

Во специјалното издание на квиз-шоуто, познатите личности играат во парови со искусни играчи на квиз, а сите освоени пари се донираат во добротворни цели. 53-годишниот Афлек играше со Џејми Динг, поранешен шампион на квиз-шоуто „Џеопарди!“. Тие играа за фондацијата „Иницијатива за Источен Конго“, која Афлек ја ко-основа во 2010 година.

Двојката стигна до последното прашање за милион долари, кое беше: „Како дел од годишната традиција за Денот на благодарноста, кое од следниве имиња не ги носеше мисирката помилувана од американскиот претседател?“ Понудените одговори беа Путер од кикирики и желе, Татер и Тот, Макарони и сирење и Шпагети и ќофтиња.

Тој употреби два џокер-карактери на последното прашање

Афлек и Динг не беа сигурни за одговорот, па го употребија џокер-картот „прашај го водителот“. Водителот Џими Кимел рече дека мисли дека точниот одговор е Д, Шпагети и Ќофтиња. Бен одговори: „Всушност, ти си навистина добар во храната и актуелните настани. Треба да го знаеш ова.“

Потоа Кимел се пошегува за претседателот Доналд Трамп. „Можам да го замислам Доналд Трамп со голема чинија во рацете како јаде шпагети и ќофтиња“, рече тој, додавајќи: „Тоа звучи како одговор што не припаѓа кај другите.“

За да бидат безбедни, тие решија да го користат џокер-картот „повикај пријател“. Го повикаа пријателот на Џејми, Стивен Морисон, исто така искусен водител на квиз-шоу. Џејми се пошегува со водителот: „Џими, можеби ќе ти се допадне овој мој пријател. Тој е дипломец на Харвард, тој е татко, имаме две години разлика. Поминавме низ многу работи заедно, исто како Бен и Мет.“

Кимел алудираше на неговата позната лажна борба со Мет Дејмон и возврати со прашањето: „Дали бараш проблеми?“ Морисон не го знаеше точниот одговор, па Џејми и Бен мораа сами да одлучат. Тие го избраа одговорот Д, Шпагети и ќофтиња, и погодија точно, освојувајќи 1 милион долари.

Претходни добитници

Пријателот на Афлек, Мет Дејмон, ја освои истата награда во 2025 година, кога беше спарен со Кен Џенингс. Неколку други познати личности ја освоија главната награда во историјата на видео-шоуто, вклучувајќи ги ѕвездите од „Канцеларијата“, Оскар Нуњез и Кејт Фланери, комичарот Ајк Баринхолц со неговиот татко Алан и готвачот Дејвид Чанг.

Донација за Источен Конго

Добивките ќе одат во Иницијативата за Источен Конго на Афлек, која ја основал со Витни Вилијамс. Тоа е непрофитна организација која им помага на локалните организации да го прошират пристапот до основни услуги, да создадат повеќе економски можности и да ја промовираат правдата.

На официјалната веб-страница на фондацијата се наведува: „Нашата цел е да постигнеме мерливо и долгорочно влијание во заедниците низ источен Конго“.