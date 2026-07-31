„Одисеја“ го победи „Ѓаволот носи Прада 2“ по заработката

„Одисеја“ на Кристофер Нолан продолжува да доминира на глобалните бокс-офиси, достигнувајќи уште еден значаен успех помалку од две недели по премиерата во киносалите. Историскиот еп сега го надмина „Ѓаволот носи Прада 2“ во светската заработка, што го прави еден од филмовите со најголема заработка во 2026 година.

„Одисеја“ станува четвртиот најголем филм во 2026 година

„Одисеја“ на Кристофер Нолан се искачи на четвртото место меѓу филмовите со најголема заработка во 2026 година, достигнувајќи го овој успех помалку од две недели по премиерата во киносалите.

По 12 дена прикажување во кината, „Одисеја“ заработи 727,9 милиони долари низ целиот свет, од кои 320,5 милиони долари од домашните кина и 407,4 милиони долари од меѓународните пазари. Филмот сега е рангиран само зад „Приказна за играчките 5“, „Филмот за супермарио галаксија“ и „Мајкл“ на листата на најголемите изданија оваа година.

Достигнувањето е особено значајно бидејќи „Одисеја“ сè уште не е премиерно прикажана во Кина, оставајќи уште еден голем кино-пазар пред нас. Врз основа на моменталната изведба, се очекува филмот да стане најновото издание во 2026 година што ќе надмине 1 милијарда долари низ целиот свет, според „Варајати“.

Најновиот вкупен резултат, исто така, го поместува „Одисеја“ пред „Ѓаволот носи Прада 2“. Според „Бокс Офис Моџо“, продолжението го заврши своето прикажување во кината со приближно 690,9 милиони долари низ целиот свет. Ова вклучува повеќе од 220,5 милиони долари од домашните кина и над 470,3 милиони долари на меѓународно ниво.

Се очекува филмот да остане значајно присутен на кино-благајните по објавувањето на „Спајдермен: Сосема нов ден“. „Варајати“ објави дека се предвидува дека „Одисеја“ ќе заработи од 50 до 60 милиони долари за време на третиот викенд и покрај конкуренцијата од најновото издание на „Марвел Студиос“.

Напишана и режирана од Нолан, „Одисеја“ премиерно се прикажа во кината на 17 јули 2026 година. Епот вклучува ансамблска екипа предводена од Мет Дејмон како Одисеј, заедно со Том Холанд како Телемах, Ен Хатавеј како Пенелопа, Роберт Патинсон како Антиној и неколку други истакнати актери.