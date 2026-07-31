Шарлиз Терон со уште модна лекција од Кина

Пекинг – Шарлиз Терон ја продолжува својата глобална прес-турнеја со незапирлив стил. Присуствувајќи на специјалната фото-сесија за „Одисеја“ на Нолан во Кина, актерката добитничка на Оскар се претстави со неверојатен изглед во ултра-шик ансамбл од Ланвин. Стилизирана од нејзината долгогодишна стилистка Лесли Фремар, Терон докажа дека кроените кратки панталони можат да изгледаат сосема модно, лесно и софистицирано. Следствено, нејзиниот прекрасен фустан ја нуди врвната лекција за модерен монохроматски луксуз.

Терон носеше кремаста облека по нарачка директно од колекцијата пролет/лето 2026 на Ланвин. Нејзиниот соодветен сет вклучуваше преголема блуза со ленти во комбинација со ситни кроени микро шорцеви.

Шорцевите лежеа неверојатно високо на нејзините бутови, покажувајќи ги бескрајните нозе и атлетската фигура на Терон. Лабавата туника имаше широки процепи на рацете како наметка и длабок профил на грбот. Високата јака беше врзана со огромна, драматична црна панделка што грациозно се спушташе по нејзиниот ‘рбет за максимален контраст.

За да го надополни својот шик изглед, Терон избра остри црни додатоци. На пример, носеше црни очила за сонце во форма на мачкини очи во стилот на Селин за да ги заштити очите од светлото сонце.

Понатаму, холивудската ѕвезда избра црни мрежести потпетици од Ланвин со тенки ременчиња. Шпицестите чевли ги правеа нозете да изгледаат уште подолги. Исто така, го задржа накитот многу минималистички со мали сребрени обетки.

Терон позираше на отворено во близина на класична зграда во Пекинг. Секако, таа погледна настрана од камерата за кул фотографија од профилот. Актерката, исто така, ја стави едната рака во џебот за да ја покаже лелеавата задна врвка на нејзиниот топ.

Во меѓувреме, нејзиниот фризерски тим ја стилизираше нејзината руса боб фризура во мазен wet-look стил. Таа избра мека, сјајна шминка со светло розова боја на усните. Генерално, Шарлиз Терон докажа дека малите шорцеви од Ланвин и елегантниот стил го прават победничкиот тим.