Дали Бредли Купер и Џиџи Хадид се тајно венчани?

Париз – Номинираниот за Оскар и моделката, кои се во врска речиси три години, предизвикаа гласини за брак откако беа видени како носат тенки ленти на левиот домален прст додека беа во Париз.

Недели претходно, Бредли Купер и Џиџи Хадид ја прославија венчавката на Тејлор Свифт и Тревис Келс во Медисон Сквер Гарден на 3 јули.

Entertainment Weekly контактираше со претставници на Купер и Хадид и не доби веднаш одговор.

Купер и Хадид предизвикаа гласини за врска во октомври 2023 година, кога беа фотографирани како го напуштаат ресторанот „Вест Вилиџ Виа Карота“ и излегуваат со истиот теренец, според „Дејли Меил“. Тие беа забележани како поминуваат време заедно во Њујорк подоцна истиот месец, што предизвика дополнителни шпекулации дека двајцата се романтично поврзани.

Во јануари 2024 година, тие беа фотографирани кога излегоа на приватна вечера со мајката на Купер, Глорија, во „Џорџо Балди“ во Лос Анџелес по доделувањето на Златните глобуси.

Хадид даде редок коментар за врската меѓу неа и Купер во март 2025 година, кажувајќи за Vogue дека тие имаат „многу романтична и среќна динамика“.

„Да пронајдеш некој што е во фаза од својот живот каде што знае што сака и заслужува и двајцата работите одделно за да се здружите и да бидете најдобриот партнер што можете да бидете. Едноставно се чувствувам навистина среќна“, рече таа во тоа време.

Додавајќи: „Го почитувам толку многу како креативец и чувствувам дека ми дава толку многу: охрабрување и, едноставно, верба“.

Месеци подоцна, тие станаа официјални на Инстаграм преку објавата на моделот на 3 мај, каде што таа сподели фотографии од прославата на нејзиниот 30-ти роденден.

„Се чувствувам толку среќна за секој висок и низок момент – за сите лекции и подароци што ми ги донесоа. Да го почувствувам сето тоа! Имам толку среќа што сум мајка, пријателка, партнерка, сестра, ќерка, колешка на некои од најневеројатните луѓе!!“, напиша таа делумно.

Купер, кој имаше краток брак од 4 месеци со актерката Џенифер Еспозито, пред Џиџи излегуваше со руската манекенка Ирина Шајк од 2015 до 2017 година. Тие ја делат ќерката Леа Де Сен. Хадид, во меѓувреме, излегуваше со поранешниот член на One Direction, Зејн Малик, од 2015 до 2021 година. Тие ја делат ќерката Каи.