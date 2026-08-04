Никол Кидман во „Ферари“ му се смееше на новиот партнер, бизнисмен

Лос Анџелес – Една година откако оскаровката и модна икона, Никол Кидман и кантри-пејачот Кит Урбан се разделија по повеќе од две децении заедно, ѕвездата од „Практична магија“ уживаше во луксузно возење со автомобил со бизнисменот Мајкл Рајнштајн.

Рајнштајн – кој ја основал фирмата за приватен капитал „Ригент“ – ја пречека Кидман од аеродромот „Ван Најс“ во Лос Анџелес на 30 јули во неговото црно Ферари, а двајцата се насмевнаа додека се возеа заедно.

Слаткиот гест доаѓа само неколку недели откако двајцата поминаа време заедно во Италија, разговарајќи и седејќи во тандем лежалки пред нејзиниот хотел во Портофино.

Врската на Кидман и Рајнштајн се чини дека цвета нешто помалку од една година откако таа поднесе барање за развод од Урбан, со што заврши нивниот 19-годишен брак.

И додека ниту актерката од „Лавицата“, ниту Урбан – кои имаат ќерки Сандеј Роуз (17) и Фејт Маргарет (15) – не споделија изјава во врска со нивната разделба во тоа време, Кидман оттогаш споделуваше повремени информации за тоа како се движи низ своето ново поглавје.

„Секогаш ќе се движам кон она што е добро“, изјави 59-годишната – која е исто така мајка на 33-годишната Бела и 31-годишниот Конор со поранешниот сопруг Том Круз – за Variety во интервју објавено на 11 март. „Она за што сум благодарна е моето семејство и што го одржувам како што е и што се движам напред. Тоа е тоа. За сè друго не дискутирам од почит.“

Што се однесува до тоа како планира да пристапи кон заедничкото родителство, добитничката на Оскар се чувствуваше мртва смирена.

„Останувам во позиција на „Ние сме семејство“ и тоа е она што ќе продолжиме да бидеме“, објасни таа. „Моите прекрасни девојки, моите мили, кои одеднаш се жени.“

Плус, Кидман беше повеќе од подготвена да се подготви за какви било возбудувања што ја чекаат.

„Се спротивставувам на ограничувањата“, додаде таа. „И таква сум во мојот личен живот. Оваа година и моите наредни неколку години се за авантури.“

Во меѓувреме, иако Урбан генерално избегнуваше да коментира за раскинувањето – иако сподели роденденска порака за својата поранешна сопруга во јуни – неговиот пријател Расел Дикерсон претходно сподели увид во новото поглавје на пејачот.

„Тој отсекогаш бил фокусиран на музиката, па затоа мислам дека само се удвојува на тоа, и тоа е едноставно прекрасно“, изјави Дикерсон за Page Six на доделувањето на музичките награди iHeartRadio на 26 март. „Едвај чекам да слушнам што ќе произлезе од тоа.“

И додека призна дека не поминал премногу време со Урбан откако се разделија, тој забележа од времето кога се разделија, дека пејачот на „Long Hot Summer“ „изгледаше во добро расположение“.