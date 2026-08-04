„Одисеја“ на Нолан е толку голема што продуцира албум број 1

Лудвиг Гoрансон, композитор и продуцент добитник на награди Еми, Греми и Оскар, е човекот зад музиката на „Одисеја“. Музиката ја означува неговата најнова од неколкуте соработки со режисерот Кристофер Нолан. Речиси сè што е поврзано со блокбастер филмот се претвора во голем комерцијален успех, а тоа го вклучува и неговиот саундтрак.

Речиси целосно инструменталниот проект – во него се наоѓа „Кога сум дома“ од Џејмс Блејк и Тревис Скот – станува хит во Обединетото Кралство оваа недела. Проектот дебитира на високи позиции – особено за филмска музика – на повеќе рангирања. Колекцијата, исто така, му го дава на Герансон првото место број 1 на една листа каде што во минатото бил блиску до водење на нападот.

Лудвиг Гoрансон го постигнува своето прво место број 1

„Одисејата“ дебитира на првото место на листата на официјални албуми со саундтраци. Колекцијата веднаш му го дава на Герансон својот прв шампион на специфичното рангирање. Композиторот сега постави 10 проекти на листата на официјални албуми со саундтраци. Четири од тие изданија се пробија во првите 10, а „Одисеја“ станува првиот што се искачи до самиот врв.

Лудвиг Гoрансон речиси стигна до број 1 порано оваа година

Непосредното пристигнување на саундтракот на број 1 ја продолжува особено успешната година за Герансон во Велика Британија. Тој веќе додаде две нови победи на ранг-листата досега во 2026 година, и обете станаа големи хитови.

Само неколку месеци пред да пристигне „Одисеја“, Гoрансон стана лидер на листата на официјални саундтракови албуми со „Војна на ѕвездите“ – „Мандалоријанецот“ и „Грогу“. Тој проект го достигна својот врв на број 2 кон крајот на мај. Позицијата го означи кариерниот врв на Герансон во списокот, иако таа разлика ја задржа само неколку недели пред „Одисеја“ да се лансира едно место повисоко.

Покрај тие две изданија од 2026 година, Гoрансон стигна до првите 10 со саундтраците поврзани со „Тенет“ и „Опенхајмер“. Овие колекции – обете од филмови режирани од Нолан – достигнаа врв на 4-то и 5-то место, соодветно.

Лудвиг Гoрансон ги освои своите први Топ 10 преземања

„Одисеја“ е доволно успешен за да го донесе Гoрансон во топ 10 на официјалната листа за преземања албуми за прв пат. Саундтракот се искачува на 6-то место на ранг-листата.

Пред оваа недела, Герансон беше многу блиску до влегување во највисокиот регион, но никогаш не успеа да го стори тоа. „Опенхајмер“ претходно беше рангиран како негов најголем успех откако се искачи на 11-то место, пропуштајќи ги првите 10 само за едно место.

Најновите дебија на Лудвиг Гoрансон на три дополнителни листи

„Одисеја“ достигнува три дополнителни рангирања преку Атлантикот оваа недела, а секое деби му го дава на Гoрансон неговото второ пласман во кариерата. Саундтракот најдобро се покажува меѓу тие рангирања на официјалната листа на винил албуми, каде што започнува на 27-мо место. Следува на 38-мо место на ранг-листата за продажба на официјални албуми и на 48-мо место на официјалната листа на физички албуми.

Лудвиг Гoрансон достигнува нов врв на винил листата

Доаѓањето на „Одисеја“ на 27-мо место означува нов рекорд во кариерата за Гoрансон на официјалната винил листа. „Тенет“ претходно беше негов највисоко рангиран наслов на рангирањето специфично за восочни албуми. Тој саундтрак дебитираше и достигна врв на 38-мо место во март 2021 година, пред нешто повеќе од половина деценија.

Војна на ѕвездите – „Мандалоријанецот“ и „Грогу“ сè уште се рангираат повисоко од „Одисеја“ и на официјалната листа за продажба на албуми и на официјалната листа за физички албуми.