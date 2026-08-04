Кој е побогат, Здравко Чолиќ или Дино Мерлин?

Босанската ѕвезда Един Дервишалидовиќ, познат како Дино Мерлин важи за побогат , со нето богатство кое медиумите го проценуваат на околу 100 милиони евра, додека богатството на српската поп-ѕвезда (роден во Сараево, со српско потекло) Здравко Чолиќ е помало.

Според Espreso , двајцата се меѓу најплатените изведувачи на Балканот, најбарани за Нова година, со хонорари кои достигнуваат и преку 100.000 евра за настап, но Дино Мерлин има поголема заработка од авторски права, бизниси и имоти.

Според проценките на порталот Celebrity Net Worth, неговото богатство е околу 100 милиони долари. Таа информација го привлече вниманието на јавноста бидејќи се наведува дека Дино Мерлин е за околу 80 милиони долари побогат од својот познат колега Здравко Чолиќ, кој исто така ужива енормна популарност.