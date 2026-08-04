Кој е побогат, Здравко Чолиќ или Дино Мерлин?
Сепак, неговиот пат до успехот бил далеку од лесен – обележан со сиромаштија, тешки услови за живот и рано работно искуство.
Денес, кога заслужено ужива во луксузот, Мерлин повремено се соочува со критики на сметка на неговиот материјален статус.
Одговарајќи на прозивките за неговото богатство, тој не се двоумеел да се потсети од каде започнал:
– Живеевме тежок живот и немав можност да одам на море. Сега кога сè дојде на свое место, можам малку и да пловам. Немам никаква грижа на совест, ниту поради бродот што го имам, ниту поради мојата љубов кон морето.
По децении успешна кариера, Дино Мерлин наоѓа мир во својот долгогодишен брак со сопругата Амела, со која има две деца – синот Хамза и ќерката Амела.
- Неговите хонорари за Нова година редовно изнесуваат околу 100.000 евра по настап, често финансирани од силни спонзори.
- Рекордни турнеи: Дино Мерлин е познат по тоа што брзо распродава повеќекратни концерти по ред во најголемите арени на Балканот (Белград, Загреб, Сараево), каде бруто заработката од една турнеја надминува милионски суми.
- Авторски права: Како комплетен автор (текстописец и композитор) на речиси сите свои хитови, тој добива огромни суми од музички сојузи и платформи за секое емитување на неговите песни низ светот.
- Покрај музичкото издаваштво, тој поседува ексклузивни недвижнини, меѓу кои и луксузна вила на Илиџа која ја изнајмува, како и сопствена продукциска куќа („Magaza“) лоцирана на Башчаршија во Сараево.
Чола привлекува огромни брендови.
- Заработка: Долгогодишна и успешна кариера.
- Извори: Концерти и продажба на албуми низ годините.
- Со децении раководи со сопствена приватна компанија регистрирана во Србија за организација на концерти и музичко производство. Според официјалните податоци од Агенцијата за стопански регистри (АПР), фирмата на Чолиќ работи исклучително стабилно, без долгови, остварувајќи годишни приходи меѓу 1,2 и 1,6 милиони евра.
- Преселба на Дедиње: Здравко Чолиќ со децении живее во Белград. Долго време неговиот дом беше луксузна вила во елитната населба Кошутњак, опкружена со огромно зеленило, високи безбедносни порти и приватен базен во дворот.
- Милионска трансакција: Поради преголемото внимание од фановите кои често му доаѓаа пред врата, Чолиќ ја продаде вилата на Кошутњак за над 1 милион евра и се пресели во уште поизолиран и поексклузивен приватен имот на Дедиње.
- Имоти на приморјето: Чола поседува и неколку луксузни апартмани во познати приморски летувалишта во регионот,, најновиот во Пула, кои ги користи за одмор со семејството во текот на летото.