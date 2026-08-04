„Нема никој што повеќе заслужува изложба од ваков обем од Џон Галијано“: Ана Винтур ја брани контроверзната Мет Гала во 2027

Њујорк – „Нема никој што повеќе заслужува изложба од ваков обем од Џон Галијано“, рече Ана Винтур, главен директор за содржини во Конде Наст, кој го поседува Вог. „Неговата работа – во Диор, Живанши, Марџиела, неговата истоимена етикета и други – комбинира ерудиција и креативност, темнина и светлина, минатото, сегашноста, иднината, сите заедно брилијантно.“ Винтур продолжи: „Тој е одличен дизајнер и неговата кариера не е дефинирана од еден момент – нешто со кое ќе живее до крајот на својот живот. Изложбата нема да се воздржи од темнината во минатото на Џон. Тоа е дел од она што го обликувало. Изложбата ќе го опфати целиот лак на неговата кариера и ќе се справи со сето тоа.“

Мет Гала во 2027 година веќе предизвика разговори неколку месеци пред познатите личности да пристигнат на црвениот тепих. Музејот на уметност Метрополитен откри дека неговата претстојна изложба на Институтот за костими ќе ја слави генијалната мода на модниот дизајнер Џон Галијано. Кариерата на Галијано и претходните контроверзии го направија овој потег тема на дискусија. Изложбата планира да ги истражи двата дела од неговата приказна.

Објаснета е контроверзноста зад изложбата на Мет Гала во 2027 година

Метрополитен музејот на уметност го објави насловот на претстојната изложба на својот Институт за костими за пролет 2027 година, „Џон Галијано: Хоризонти“. Галијано е третиот жив дизајнер кој е почестен со самостојна изложба на Институтот за костими. Ив Сен Лоран беше награден во 1983 година, а Реи Кавакубо од Comme des Garçons во 2017 година. На 65 години, Галијано започна кариера во Живанши, по што следеше мандат во Диор од 1997 до 2011 година и Maison Margiela од 2014 до 2024 година.

Галијано ја редефинираше модата во 1990-тите и почетокот на 2000-тите, но неговата кариера направи пресврт во 2011 година. Тој беше широко критикуван по неколку антисемитски и расистички настани, како што е видеото во кое ја изрази својата љубов кон Хитлер во еден париски ресторан. Подоцна, париски суд го прогласи за виновен по две обвиненија за злосторства од омраза и го казни со парична казна од приближно 8.500 долари. За време на судењето, Галијано рече дека не се сеќава на еден испад поради зависност од апчиња за спиење, валиум и алкохол, додавајќи: „Имам зависност. Моментално барам третман“.

Галијано подоцна се осврна на своите постапки во документарецот на Кевин Мекдоналд од 2024 година „Високо и ниско — Џон Галијано“. Тој рече: „Тоа беше одвратна работа, гнасна работа што ја направив. Беше едноставно ужасно“. Тој исто така рече: „Можам да кажам дека не сум расист, но секој ден всушност учите дека сите ние сме по малку. Но, само треба да го отсвириме тоа и да ги сакаме имигрантите. Јас сум еден. Јас бев еден“. Во документарецот има снимки од двата инцидента.

Изложбата директно ќе се осврне на минатото на Галијано, наместо да го избегнува. Кураторот на Институтот за костими, Ендру Болтон, изјави за „Вог“ дека изложбата ќе ја разгледа и работата на Галијано, покрај „неговото однесување, неговите последици и променливите културни вредности“