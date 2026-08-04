Пери и Трудо разменуваат нежности на плажа во Сен-Тропе

Сен-Тропе – Кети Пери и Џастин Трудо го продолжуваат своето бегство во Сен Тропе, исполнето со романтичен бакнеж на плажа.

41-годишната поп-ѕвезда и 54-годишниот поранешен канадски премиер беа забележани како ги потопуваат прстите на нозете во водата во плажниот клуб Les Palmiers на плажата Пампелон во јужна Франција на 30 јули.

За излегувањето, пејачката на „Firework“ носеше кремаст костим за капење без прерамки. За да го надополни изгледот, таа додаде соодветен плетен панталон преку рамената со сламена шапка и очила за сонце. Во меѓувреме, поранешната политичарка остана едноставна – беше без маица, со очила за сонце и пар темно сини шорцеви за капење со бел појас.

Двојката уживаше во забавата на сонце. На една фотографија, двајцата беа видени рака за рака додека шетаа по плажата. На друга, двојката застана за топла прегратка пред да се додворат на усните.

Посетата на Лес Палмиер доаѓа веднаш по денот на двојката во Клуб 55, легендарен ресторан и клуб на плажа на Француската ривиера, на 29 јули. Тие беа видени како пливаат, уживаат во пијалоци заедно и се бакнуваат во вода.

Поранешниот судија на „Американ Идол“ носеше сламена чанта, додека носеше монохроматски кафеав фустан од два дела, додека Трудо носеше војничко зелени костими за капење и ја покажа тетоважата на надлактицата.

На една фотографија двојката краде бакнеж во водата, додека друга ги покажа како пијат од она што изгледа како минијатурни шишиња шампањ со парче лимета наполнето со лепче.

Романтичниот одмор во Сен Тропе доаѓа една година откако двојката првпат се поврза во јули 2025 година, откако беа видени како вечераат заедно во Монтреал. Извор му кажа на PEOPLE во тоа време дека двојката имала „инстантна врска“.

Пери и Трудо го имаа својот прв јавен настап заедно во октомври тој година додека присуствуваа на кабаре шоу во „Крејзи Хорс Париз“. Неколку дена подоцна, канадски политички извор потврди за PEOPLE дека двојката е официјална.

Оттогаш, двојката се појави заедно на бројни настани како што се Коачела, Филмскиот фестивал Трибека и Економскиот форум во Давос.

Пери се раздели од својот поранешен вереник Орландо Блум во јуни 2025 година, со што заврши деветгодишната врска. Потврдувајќи ја разделбата, претставници изјавија за PEOPLE во соопштение дека Пери и 49-годишниот Блум „ја менуваат својата врска во текот на изминатите неколку месеци за да се фокусираат на заедничко родителство… бидејќи нивниот заеднички приоритет е – и секогаш ќе биде – одгледување на нивната ќерка со љубов, стабилност и меѓусебно почитување“. Тие ја имаат Дејзи Дав, која ќе полни 6 години овој месец.

Во меѓувреме, Трудо и поранешната сопруга Софи Грегоар се разведоа во август 2023 година по 18 години брак. Двојката ги дели децата Ксавиер, 18 години, Ела-Грејс, 17 години и Хадриен, 12 години.