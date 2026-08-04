Можеа да заработат пари како бренд, ама избраа приватност

Лос Анџелес – Ако внимателно погледнете дел од кожата на ребрата на Зендаја, ќе забележите мало, дискретно „Т“ истетовирано со црно мастило. Нејзиниот долгогодишен партнер, Том Холанд, има слична лесно забележлива тетоважа „Z“ скриена под левата рака.

Постојаните почести еден на друг на иницијалите остануваат невидливи на повеќето настани и црвени теписи, ѕиркајќи само во одредени моменти – речиси премногу совршена метафора за врската на Зендаја и Холанд пред јавноста.

Иако Зендаја и Холанд официјално се појавија на Инстаграм во 2021 година, точната временска рамка на нивната врска е непозната. Додека многу обожаватели шпекулираат дека ко-ѕвездите од „Спајдермен“ всушност почнале да се забавуваат години порано, разумното насочување на двојката кон славата и нивните кариери значи дека имало многу малку материјал за продолжување.

Надвор од нивните промотивни должности како Питер Паркер и неговиот љубовен интерес, МЈ, во филмската франшиза на MCU – нивниот најнов филм, „Спајдермен: Сосема нов ден“, го заработи најголемиот домашен деби на бокс офисот во историјата – актерите ретко ја емитуваа својата врска, на социјалните медиуми или на друг начин. Тие никогаш не прошетале заедно на црвен тепих кој не е поврзан со Марвел, а обожавателите можат да избројат на една рака колку често се бакнувале пред фотографите.

Дури и кога минатата година се појави веста дека Зендаја и Холанд се свршиле, немаше официјално соопштение од двојката, а камоли колекција фотографии од запросување со цвеќиња прилагодени за Инстаграм. Зендаја едноставно почна да носи дијамант на домалиот прст од левата рака. Медиумското објавување за нивниот брак беше подеднакво непостоечко, а стилистот на Зендаја, Ло Роуч, ги откри тајните. Холанд потоа ја потврди веста за Esquire, претпазливо и концизно. Кога и каде се венчаа? Кој беше поканет? Што носеше Зендаја? Со овој анти-ПР моќен пар, можеби никогаш нема да дознаеме (иако фотографиите од свадбата генерирани од вештачка интелигенција станаа вирални).

И сепак, недостатокот на интимни детали не ги тера обожавателите да се сомневаат дека Зендаја и Холанд се заљубени, ниту да се извикнат на „ПР врска“. Всушност, ефектот е сосема спротивен. Со само суптилни знаци на нивната наклонетост еден кон друг прикажани јавно, нивната врска се чувствува без напор.

„Тоа е начинот на кој се држат за раце. Тоа е начинот на кој се гледаат еден со друг“, изјави Мајк Фејхи, основач и извршен директор на ПР агенцијата Феј Комуникејшнс, за „Бизнис Инсајдер“, додавајќи: „Ништо од тоа не е вежбано“.

„Обожавателите, луѓето дома, тоа е она на што се поврзуваат – тој вид љубов“, продолжи тој.

Всушност, позитивната реакција на тајната свадба на Зендаја и Холанд покажува колку внимателното трошење леб ги привлече обожавателите кон љубовната приказна на двојката, дури и додека го чуваат месото и компирите заштитени.

„Не беше спектакл во Медисон Сквер Гарден“, рече Фејхи за свадбата на двојката. „Како нивната љубов да е нивна љубов и тие ја покажуваат надворешно на многу суптилни, но прекрасни начини.“

Секако, одредено ниво на тајност всушност може да поттикне уште поголема побарувачка за внимание. Но, со Зендаја и Холанд, не е дека обожавателите немаат за што да се пофалат – туку дека двојката дава доволно за да сигнализира дека постои подлабока, вистинска врска меѓу нив приватно.

Тие разменуваат восхитувачки погледи, но не се премногу љубезни. Тие зборуваат пофално еден за друг во интервјуата, иако често како „најдобар пријател“, а не како сопруг или сопруга. Тие не ја отфрлаат темата за нивната врска директно кога ќе бидат прашани за тоа, но не покануваат дополнителни прашања.

Фејхи го нарече „мајсторски час во тоа да им се дава на луѓето само колку што им е потребно“.

„Малите гестови одат толку далеку, и мислам дека тоа е она што социјалните медиуми го забележаа. Навистина можете да ја видите нивната врска“, рече Фејхи. „Гледаме двојка тука која има луд нагорен моментум и навистина би можела да прави што сака од тука.“

Лесно е да се спореди пристапот на Зендаја и Холанд, кој приватноста е на прво место, со стратегијата што ја користи уште еден моќен пар во моментов: Тејлор Свифт и Тревис Келс.

Кога Свифт и Келс јавно ја објавија својата врска, тие веднаш почнаа да ги спојуваат своите бизниси и да ги искористуваат меѓусебните фанови за значителна комерцијална добивка (ако не за Свифт, тогаш дефинитивно за Келс).

„Само погледнете го договорот на Тревис со неговиот подкаст. Не велам дека името Келс не беше силно претходно, но 100 милиони долари за подкаст не се случуваа пред Тејлор Свифт“, рече Фејхи.

Спротивно на тоа, Зендаја и Холанд во голема мера ги негуваа своите кариери како поединци. Иако го делат екранот во филмовите „Спајдермен“ и се бодрат еден со друг од страна, тие одбија да го искористат „Томдаја“ како потфат надвор од екранот: немало заеднички договори за брендови, нема споделени насловни страници на списанија речиси една деценија. Во меѓувреме, Зендаја неодамна позираше за насловната страница на Интервју со нејзиниот колега од „Драмата“, Роберт Патинсон. Работата останува во фокусот.

„Том и Зендаја можеа да прават што сакаат, и сè што ќе допреа ќе се претвори во платина, не само во злато. Но, наместо тоа, тие избираат да ги прават работите на тивок, намерен начин“, рече Фејхи. „Веројатно оставаат десетици, ако не и стотици милиони долари на масата со заштита на нивната врска и заштита на нивната приватност.“

Јулијана Мартинс, публицистка за познати личности и основач на Eleven11 Media Relations, се согласи дека иако би било наивно да се претпостави дека Зендаја и Холанд „немаат стратегија за односи со јавноста“, нивната посебна стратегија се чини дека го деприоризира профитот.

„Не мислам дека парите се на прво место за нив.“ „Тие дефинитивно не ја монетизираат својата врска, но двајцата се толку успешни сами по себе“, рече Мартинс. „Навистина мислам дека се чувствуваат удобно со нивниот приход фокусиран исклучиво на нивните проекти, индивидуални препораки и договори со брендови, и дека она што им е најголем приоритет во нивната врска е да ја чуваат света.“

Дали оставаат пари на маса? Во шоу-бизнисот? Ретко е, но не е нечуено. И има и други придобивки.

И Феј и Мартинс, кои имаат долгогодишно искуство во односите со јавноста, забележувајќи каскадерски дејствија и измислени наративи, ги наведоа Зендаја и Холанд како еден од нивните омилени парови на познати личности. За да ја опишат својата врска, секој од нив користеше зборови како „органски“, „вистински“, „цврст“ и „шик“. Парите не можат да купат таков углед.

„Ако сакаа да заработат многу пари, би го направиле тоа, бидејќи би го претвориле ова во фабрика за односи со јавноста“, рече Феј. „Скоро е како два пата да се разделуваат во шумата. Тие го избираат патот по кој помалку се оди, а тоа прави голема разлика за нивната врска и нивниот имиџ.“ (Бизнис инсајдер)