Создадена мобилна апликација за следење и истражување на пеликаните во Преспанско Езеро

07/04/2026 13:46

Македонското еколошко друштво (МЕД), Друштвото за заштита на Преспа од Грција и Друштвото за заштита и зачувување на природната средина во Албанија во рамки на „Проект ПреспаНЕТ III – зачувување на биолошката разновидност на прекугранична Преспа“ промовираа мобилна апликација за следење и истражување на пеликаните во Преспанско Езеро.

Мобилната апликација „PelicanWatch“ ја создаде Друштвото за заштита на Преспа од Република Грција, таа е едноставна мобилна апликација која им овозможува на сите набљудувачи на птици или едноставно љубители на природата, да учествуваат во вистинско научно истражување.

-Преку апликацијата, граѓаните можат да бележат набљудувања на однесувањето на пеликаните при хранење и да им помогнат на научниците подобро да ги разберат предизвиците со кои се соочуваат овие птици. Апликацијата „PelicanWatch” исто така овозможува лесно евидентирање набљудувања на пеликани кои се веќе означени од научниците, информираа од македонското друштво МЕД.

Пеликаните се едни од најрепрезентативните птици на нашите езера и симболи на нашето природно наследство – особено во регонот на Преспанското Езеро и за нивно следење непречено може да се презема и користи апликацијата „PelicanWatch” за како што соопштуваат од МЕД, уште веднаш да се помогне во заштитата на пеликаните

