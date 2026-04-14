Сопругата на шпанскиот премиер Санчез обвинета за корупција

Бегоња Гомез, сопругата на шпанскиот премиер, Педро Санчез, е обвинета за проневера, злоупотреба на влијание, корупција во деловните зделки и злоупотреба на средства на крајот од двегодишна истрага од страна на судија во Мадрид.

55-годишната Гомез е обвинета за користење на своето влијание како сопруга на социјалистичкиот премиер за да обезбеди и управува со работно место на Универзитетот Комплутенсе во Мадрид, како и за користење на јавни ресурси и лични врски за унапредување на нејзините приватни интереси.

Судијата Хуан Карлос Пеинадо, исто така, подигна обвинение против личната асистентка на Гомез, Кристина Алварез, и бизнисменот Хуан Карлос Барабес, во врска со случајот.

Сите обвинети негираат дека сториле нешто лошо.

Истрагата против Гомез беше покрената по жалба од Манос лимпијас (Чисти раце), самопрогласен синдикат со врски со крајната десница кој има историја на користење на судовите за да ги гони оние што ги смета за закана за демократските интереси на Шпанија.

Санчез постојано го отфрлаше случајот против неговата сопруга како неоснована и политички мотивирана клевета. Премиерот ги обвини своите политички и медиумски противници дека го гонат неговото семејство, а исто така отворено ја доведе во прашање непристрасноста на некои членови на судството.

Во својата пресуда од 39 страници, Пеинадо посочи дека „одредени јавни одлуки поволни за [универзитетската катедра], кои можеле да се добијат преку уникатна експлоатација на нејзината релациска позиција, биле донесени откако сопругот на Гомез станал генерален секретар на Шпанската социјалистичка работничка партија и, пред сè, откако тој станал премиер“.

Судијата, исто така, рече дека има докази за однесување во палатата Монклоа – канцеларијата на премиерот и официјалната резиденција – што „се чини дека е повеќе во согласност со однесувањето на апсолутистичките режими и кое, за среќа, е заборавено во нашата држава со текот на годините“.

Премиерот, кој минатата година рече дека „нема сомнение дека има судии кои се занимаваат со политика и има политичари кои се обидуваат да спроведат правда“, рече дека е уверен дека правдата ќе биде задоволена и дека неговата сопруга ќе биде ослободена од обвинението.

„Она што го барам од правосудниот систем е да испорача правда“, рече Санчез за време на посетата на Кина во вторникот. „Да се ​​задоволи правдата. И бидејќи сум убеден дека времето ќе ги стави сите и сè на свое место, немам што повеќе да кажам“.

Пеинадо, кој се соочува со задолжително пензионирање како судија во септември, им даде на страните во случајот рок од пет дена да одговорат на неговата одлука. Потоа судовите ќе одлучат дали Гомез ќе се соочи со судење пред порота.

Одлуката за формално обвинение против Гомез доаѓа во напнат период за Санчез, бидејќи помладиот брат на премиерот, Давид, треба да биде суден следниот месец по обвинение за злоупотреба на влијание. Според друга жалба од Манос лимпијас, на Давид Санчез му е доделена работа по нарачка од страна на советот предводен од социјалистите на југозападниот град Бадахоз во јули 2017 година, кога неговиот брат беше национален лидер на социјалистичката партија. Тој ги негира обвиненијата.

Во меѓувреме, двајца високи поранешни личности во владата на Санчез се судат за наводна корупција. Поранешната десна рака на премиерот, поранешниот министер за транспорт Хозе Луис Абалос, е обвинет – заедно со неговиот поранешен помошник Колдо Гарсија и бизнисменот Виктор де Алдама – за примање мито за јавни договори за санитарна опрема за време на пандемијата на ковид. Абалос и Гарсија, кои ги негираат сите обвиненија, се соочуваат со казни од 24 и 19 години, соодветно, додека Алдама, кој веќе ја призна својата улога во наводната шема, се соочува со седумгодишна затворска казна. (Гардијан)