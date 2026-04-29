Сончево време со мала до умерена облачност

29/04/2026 07:08
Фото: Б. Грданоски

Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд и појава на грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер во источните делови од југозападен, a во западните делови од променлив правец.

Минималната температура ќе биде во интервал од три до девет, а максималната ќе достигне од 20 до 25 степени.

Во Скопје, сончево со мала до умерена облачност и услови за слаб локален дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.

Минималната температура ќе се спушти до 7, а максималната ќе достигне до 24 степени.

Утре под влијание на влажна и постудена воздушна маса ќе биде облачно со врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни (од 15 до 20 l/m2). Поради продор на постуден воздух од север, врнежите од дожд на планините ќе преминуваат во врнежи од снег.

Од петок до крајот на неделава ќе се задржи променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд. Ќе дува умерен, до засилен ветер од северен правец, кој повремено ќе надминува брзина од 60 km/h. Температурата ќе биде во опаѓање, а утринската наместа ќе се спушти и под нула. 

Поврзани содржини

Јавна расправа за „Влијанието на употребата на социјалните мрежи врз младите и нивното ментално здравје“
Без струја дел од ул. „Ленинова“ во Центар, без вода ул. „Качанички пат“ во Бутел
Прекин во водоснабдувањето за корисниците на неколку улици во Скопје
Астрономски календар
Хоџа најави еколошки систем за греење во тетовската клиника
Биљана Ангелова повторно избрана за ректор на УКИМ. Доби помалку гласови, но освои повеќе поени
„Културата е најлесна мета“: Протест на културните работници пред Уставниот суд
Доживотна казна затвор за Денис Асанов која ја уби штипјанката Борјанка Николова

Најчитани