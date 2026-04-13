Сончево со умерена облачност

13/04/2026 07:05
Фото: Б. Грданоски

Времето денеска ќе биде сончево со умерена облачност. Ќе дува умерен, а наместа долж Повардарието повремено засилен ветер од југоисточен правец со брзина над 60 километри на час, најави Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР). 

Минималната температура ќе биде во интервал од 4 до 10, а максималната ќе достигне од 15 до 21 степен. 

Во Скопје, сончево со умерена облачност. Ќе дува умерен до засилен ветер од југоисточен правец. Минималната температура ќе се спушти до 8, а максималната ќе достигне до 20 степени.

УХМР најави дека од утре до четврток, ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат пообилни, а в четврток ќе има услови за изолирана појава на грмежи. Ќе дува југоисточен ветер кој во вторник ќе биде засилен, долж Повардарието со брзина над 60 километри на час.  В петок и в сабота ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен северен ветер.л

Астрономски календар
МВР презема мерки за расчистување на обидот за опожарување објект на Еврејската заедница
Некој се обидел да ги запали објектот на Еврејската заедница и синагогата, се бара расчистување на случајот
(Фото) Дојран полн со гости за Велигден
Од вторник до четврток променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд
Без вода дел од село Бардовци
Пролетно утро со темпeратури над нулата
Православните верници го слават Велигден

