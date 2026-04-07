Сончево и топло до 26 степени

07/04/2026 07:13

Сончево и топло се очекува да биде времето денеска, а синоптичарите најавија температура до 26 Целзиусови степени.

Според најавите, температурата ќе се движи во интервал од 1 до 26 Целзиусови степени во текот на денот низ државата.

Минималната температура во Скопје се очекува да биде пет степени, а максималната да достигне 25 степени.

Според УХМР, од среда и во деновите потоа ќе преовладува променливо облачно време со повремен локален дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во сабота. Поради продор на постуден воздух од север на планините и на некои од повисоките места врнежите ќе бидат од снег. Од четврток температурите ќе бидат во позначително опаѓање.

