Сончево и потопло со мала до умерена облачност и умерен ветер

12/04/2026 07:11

Времето денеска ќе биде сончево и потопло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец.

Минималната температура ќе биде во интервал од 2 до 8, а максималната ќе достигне од 14 до 21 степен.

Во Скопје, сончево и потопло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен променлив ветер. Минималната температура ќе се спушти до 5, а максималната ќе достигне до 21 степен.

Во понеделник ќе преовладува стабилно време. Од вторник следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат пообилни, а во четврток ќе има услови за појава на грмежи.

До четврток ќе дува југоисточен ветер кој во понеделник и во вторник ќе биде засилен, долж Повардарието со брзина над 60 km/h.

Православните верници го слават Велигден
(Фотогалерија) Литургиска прослава на Христовото Воскресение – Велигден во Соборниот храм „Свети Климент Охридски“
Сиљановска – Давкова: Чинот на вапцање не е само обичај, туку и момент на семејна блискост
Македонија со второ најголемо поскапување на јајцата во Европа пред Велигден
„Безбеден град“ доаѓа и во Струмица
СДСМ: Владата ги остави граѓаните без мерки и пред Велигден
Охрид преполн за Велигден
Земјотрес во Пехчево и Берово

