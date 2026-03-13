Софи, војвотката од Единбург, тајно ги посети САД

Софи, војвотката од Единбург, беше во тивка посета на САД

Судскиот циркулар, официјалниот запис на британското кралско семејство за претходните кралски ангажмани, откри дека војвотката од Единбург, 61, отпатувала од Лондон до Њујорк во среда, 11 март, на патување кое не било објавено.

„Војвотката од Единбург попладнево отпатувала од аеродромот Хитроу во Лондон за Соединетите Американски Држави и вечерва пристигнала на меѓународниот аеродром Џон Ф. Кенеди во Њујорк“, се вели во записот. „Г-дин Александар Стонор е присутен“, се додава за личниот секретар кој ја придружувал.

Според списанието Hello!, сопругата на принцот Едвард била во соло посета на Комисијата на ОН за статусот на жените.

Обединетите нации ја опишуваат Комисијата за статусот на жените како „главно глобално меѓувладино тело исклучиво посветено на промоција на родовата еднаквост, правата и јакнењето на жените“. Работи на промовирање на правата на жените и девојките, хронолошки прикажување на реалноста на нивните животи низ целиот свет и обликување на глобалните стандарди за родова еднаквост и јакнење на жените.

Софи претходно присуствуваше на Комисијата во март 2025 година, патувајќи на настан на Обединетите нации во Њујорк. Таа се појави таму како глобален амбасадор на Меѓународната агенција за спречување на слепило, како застапник на агендата на ОН за жени, мир и безбедност и за поддршка на Иницијативата за спречување на сексуално насилство во конфликти во Велика Британија.

Софи ја направи родовата еднаквост приоритет на нејзината кралска платформа и одржа воведен говор на состанокот на групата „Пријатели на визијата“ на ОН на самитот во 2025 година, привлекувајќи внимание на клучната врска помеѓу здравјето на очите и родовата еднаквост. Војвотката од Единбург, исто така, го направи елиминирањето на слепилото што може да се избегне уште еден фокус на нејзината кралска работа, преземајќи поврзани ангажмани откако нејзината ќерка Лејди Луиз Виндзор (22) се роди со езотропија, состојба на очите, во 2003 година.

Софи тивко долета во САД откако таа и принцот Едвард (62) беа во Италија претходно оваа недела за Параолимписките игри во Милано Кортина 2026 година. Војводата од Единбург е покровител на Британската параолимписка асоцијација, а тој и неговата сопруга ја поддржуваа екипата на Велика Британија таму.

Војводата и војвотката од Единбург го поддржуваат кралот Чарлс и круната како членови на кралското семејство со полно работно време, а Софи се чини дека се посветува на своите кралски должности.

„Таа едноставно се појавува на различни места и едноставно прави работи. Има магија во она што го прави, и сите ние го поздравуваме тоа“, изјави извор претходно за PEOPLE за нејзиното дискретно волонтирање во болничките кујни за време на пандемијата во 2020 година.