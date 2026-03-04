Собранието ќе избира заменици министри за одбрана и за образование

Собранието денеска на 90. седница треба да одлучува за избор на нови заменици на министрите за одбрана и за образование и наука.

Предлог за заменик министер за одбрана е Адмир Шабани, поранешен портпарол на Државната изборна комисија, а за заменик министер за образование и наука Дритон Сулејмани, поранешен советник во Општина Куманово и портпарол на Вреди.

На дневен ред на седницата е и Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за градење, по скратена постапка. Според образложението, со измените треба да се овозможи ажурирање на целокупната слика во Катастарот на недвижности и инфраструктура за тоа каде се наоѓаат сите електронски комуникациски мрежи и средства, со цел нивно поефикасно, полесно и побрзо одржување. Со тоа би се спречило и евентуално настанување на несакани штети доколку во иднина има потреба од градење на друг објект или поставување опрема на места каде веќе се поставени електронски комуникациски мрежи и средства.