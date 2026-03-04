Собранието ќе избира заменици министри за одбрана и за образование

04/03/2026 07:27

Собранието денеска на 90. седница треба да одлучува за избор на нови заменици на министрите за одбрана и за образование и наука. 

Предлог за заменик министер за одбрана е Адмир Шабани, поранешен портпарол на Државната изборна комисија, а за заменик министер за образование и наука Дритон Сулејмани, поранешен советник во Општина Куманово и портпарол на Вреди. 

На дневен ред на седницата е и Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за градење, по скратена постапка. Според образложението, со измените треба да се овозможи ажурирање на целокупната слика во Катастарот на недвижности и инфраструктура за тоа каде се наоѓаат сите електронски комуникациски мрежи и средства, со цел нивно поефикасно, полесно и побрзо одржување. Со тоа би се спречило и евентуално настанување на несакани штети доколку во иднина има потреба од градење на друг објект или поставување опрема на места каде веќе се поставени електронски комуникациски мрежи и средства.

Поврзани содржини

(Видео) Повторно се чисти депонијата кај „Борис Трајовски“ во Карпош 3
На Попова Шапка 74 сантиметри снег
Еден работел – сите земале плата! Од Министерството за односи меѓу заедниците фалат пари, лаптопи…
Дојран ќе добие наколна населба со четири објекти и музеј за артефакти
Уставниот суд ќе одржи седница, првпат ќе се пренесува во живо
Претпладне сончево, попладне променливо облачно и ветровито
Македонски државјани од Абу Даби ќе се евакуираат со комерцијален лет, се финализираат деталите
За 40 дена почнува изградбата на последниот дел од булеварот ,,Борис Трајковски“ – готов до крајот на годината

Најчитани