Складовите за нафта на Крим горат, запрена е продажбата на бензин

Во анектираниот Крим, по украинските напади врз нафтено складиште и фериботски премин во Керч, продажбата на гориво на граѓаните и бизнисите е целосно суспендирана. Ограничувањата стапија на сила во 9 часот наутро на 21 јуни за физички и правни лица, според Сергеј Аксјонов, „гувернер“ на регионот назначен од Русија.

Бензинот и дизел горивото се суспендирани на сите бензински пумпи на полуостровот, или за готовински или безготовински плаќања, или преку купони. Според Аксјонов, само „владините служби кои го обезбедуваат функционирањето и безбедноста“ на Крим можат да набават гориво. „Шефот“ на регионот не го прецизираше времетраењето на ограничувањата, истакнувајќи само дека „понатамошните одлуки ќе бидат објавени подоцна“.

Властите, исто така, објавија привремено затворање на фериботскиот премин во Керч. Работната група на Краснодарскиот крај издаде потсетник дека на тешките товарни возила им е забрането да го користат Кримскиот мост и препорача возачите на такви возила да го користат автопатот Р-280 низ Ростов на Дон, Таганрог, Мариупол, Мелитопол и Симферопол. Во меѓувреме, уште во мај, украинските вооружени сили го ставија овој пат под контрола на оган и редовно напаѓаат цистерни за гориво и полуприколки што се движат по него.

Во ноќта на 21 јуни, украински воени беспилотни летала го нападнаа складиштето за нафта во пристаништето Керч, кое се користи за складирање и претовар на нафтени производи (мазут и дизел) преку Керчкиот теснец. Објектот снабдува бродови и го опслужува фериботскиот премин Крим-Кавказ. Аксјонов пријави четири смртни случаи и 28 повредени.

Дополнително, дронови го нападнаа фериботот „Панагија“ на преминот низ Керчкиот теснец. Според работната група, едно лице е убиено, а друго е повредено. Украинскиот канал за следење „Супернова+“ тврди дека фериботот се користел за транспорт на цистерни за гориво од пристаништето Кавказ до Крим.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски потврди напади врз цели од двете страни на Кримскиот мост: складиште за нафта во окупираниот Керч и поморски објект за логистика на нафта во Краснодарскиот крај. Тој, исто така, извести за уништување на системи за воздушна одбрана: четири радарски станици „С-400“ и два системи за воздушна одбрана „Панцир“.