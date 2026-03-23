Сите индикатори„трепкаат црвено“, Земјата се притиска надвор од нејзините лимити

Количината на топлина заробена од Земјата достигна рекордни нивоа во 2025 година, а се стравува дека последиците од таквото затоплување ќе траат илјадници години, предупреди ОН во понеделник. 11-те најжешки години досега биле регистрирани помеѓу 2015 и 2025 година, потврди агенцијата за временска и климатска состојба на Обединетите нации, СМО, во својот водечки годишен извештај за состојбата на глобалната клима.

Минатата година беше втората или третата најжешка година досега регистрирана, со околу 1,43 Целзиусови степени над просекот од 1850-1900 година, соопшти Светската метеоролошка организација.

„Глобалната клима е во вонредна состојба. Планетата Земја се турка надвор од своите граници. Секој клучен климатски индикатор трепка црвено“, рече генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш.

„Човештвото штотуку ги издржа 11-те најжешки години во историјата. Кога историјата се повторува 11 пати, тоа веќе не е случајност. Тоа е повик за дејствување.“

За прв пат, извештајот за климата на WMO го вклучува енергетскиот дисбаланс на планетата: стапката со која енергијата влегува и излегува од Земјиниот систем.Под стабилна клима, дојдовната енергија од Сонцето е приближно иста како и количината на излезна енергија, соопшти агенцијата со седиште во Женева. Сепак, зголемувањето на концентрациите на стакленички гасови што ја задржуваат топлината – јаглерод диоксид, метан и азотен оксид – „на највисоко ниво за најмалку 800.000 години“ „ја наруши оваа рамнотежа“, соопшти WMO.

„Енергетскиот дисбаланс на Земјата се зголеми откако започна нејзиното набљудувачко евидентирање во 1960 година, особено во последните 20 години. Достигна нов врв во 2025 година.“

Човековите активности сè повеќе ја нарушуваат природната рамнотежа и ќе живееме со овие последици стотици и илјадници години. Повеќе од 91 процент од вишокот топлина се складира во океанот.

„Содржината на топлина на океанот достигна нов рекорден максимум во 2025 година, а стапката на затоплување се зголеми повеќе од двојно од 1960-2005 до 2005-2025 година“, соопшти WMO.

Затоплувањето на океаните има далекусежни последици, како што се деградација на морските екосистеми, губење на биолошката разновидност и намалување на понорот на јаглерод во океанот.

„Тоа ги поттикнува тропските и суптропските бури и го влошува тековното губење на морскиот мраз во поларните региони.“

Ледените покривки на Антарктикот и Гренланд изгубија значителна маса, а годишниот просечен обем на арктичкиот морски мраз во 2025 година беше најнизок или втор најнизок досега забележан во сателитската ера. Минатата година, глобалното средно ниво на морето беше околу 11 сантиметри повисоко отколку кога започнаа сателитските евиденции за алтиметрија во 1993 година. Се предвидува дека затоплувањето на океаните и зголемувањето на нивото на морето ќе продолжат со векови.

Научникот на WMO, Џон Кенеди, рече дека глобалното време е сè уште под влијание на Ла Ниња, природен климатски феномен што ги лади површинските температури во централниот и источниот екваторијален Тихи Океан. Тоа носи промени во ветровите, притисокот и моделите на врнежи. Условите осцилираат помеѓу Ла Нињо и неговото затоплување спротивно на Ел Нињо, со неутрални услови помеѓу нив. Најтоплата година досега, 2024 година, беше околу 1,55 степени над просекот од 1850-1900 година и започна со силен Ел Нињо.Прогнозите укажуваат на неутрални услови до средината на 2026 година, со можен развој на Ел Нињо пред крајот на годината, рече Кенеди.

Ако е така, „тогаш веројатно ќе видиме можеби повторно покачени температури во 2027 година“, изјави тој на прес-конференција.

Заменик-шефот на Светската метеоролошка организација, Ко Барет, рече дека перспективите се „страшна слика“.

Таа рече дека WMO ги обезбедила доказите, надевајќи се дека информациите „ќе ги охрабрат луѓето да преземат акција“.

Но, „не може да се негира“ дека „овие индикатори не се движат во насока што дава многу надеж“, рече таа.

Со војната што го зафаќа Блискиот Исток и зголемувањето на цените на горивата, Гутереш рече дека светот треба да го послуша алармот.

„Во ова време на војна, климатскиот стрес открива и друга вистина: нашата зависност од фосилни горива ја дестабилизира и климата и глобалната безбедност“, рече тој.

„Денешниот извештај треба да дојде со предупредувачка етикета: климатскиот хаос се забрзува, а одложувањето е смртоносно“, рече тој.