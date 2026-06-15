Синот на норвешката принцеза осуден на четири години затвор за силување

Мариус Борг Хоиби, 29-годишниот син на норвешката престолонаследничка Мете-Марит, денес беше осуден на четири години затвор откако беше прогласен за виновен за две силувања, објави Би-Би-Си.

Пресудата ја изрече Окружниот суд во Осло. Хоиби беше ослободен од две други силувања, но беше прогласен за виновен и за голем број други кривични дела. Тој не беше присутен на суд за пресудата, но се придружи преку видео врска.

Совет од тројца судии го прогласи за виновен по две точки од обвинението за силување. Обвинителството побара казна од седум години и седум месеци затвор за време на судењето.

Адвокатите на Хоиби побараа значително полесна казна од 18 месеци затвор. По пресудата, тие ја објавија можноста за жалба. Хоиби првично ги негираше обвиненијата за силување. Според достапните информации, тој се изјасни за виновен по некои од поблагите обвиненија.

Четирите обвиненија за силување се однесуваа на периодот од 2018 до ноември 2024 година. Еден од случаите наводно се случил во официјалната резиденција на неговите родители на имотот Скаугум.

Во еден случај од 2023 година, тој беше обвинет за сексуален однос со жена додека таа спиела. Другите обвиненија се однесуваа на сексуални напади врз жени кои биле неспособни, што исто така се третира како силување според норвешкиот закон.

Покрај обвиненијата за силување, Хојби се соочи со широк спектар на други обвиненија. Тие вклучуваа насилство, закани, злосторства поврзани со дрога и прекршување на забрана за приближување. Единствената жртва чие име е дозволено да се спомене е неговата поранешна девојка, инфлуенсерката Нора Хаукланд. Нејзините тврдења дека тој ја удирал, клоцал и давел беа дел од обвинението.

Судењето привлече големо внимание во Норвешка и во странство поради поврзаноста на Хојби со кралското семејство, иако тој нема кралска титула или официјална улога во монархијата. Хојби е син на престолонаследничка Мете-Марит од врската пред нејзиниот брак со крунисаниот принц Хакон од Норвешка. Тој не е во линијата за наследување на тронот.

Норвешкиот дворец претходно нагласи дека Хојби не е член на кралското семејство во официјална смисла. Сепак, судењето сериозно го оштети јавниот имиџ на норвешкото кралско семејство. Неколку сведоци сведочеа за време на судењето, а судот разгледа и дигитални докази, вклучително и податоци од мобилни телефони. Судењето траеше неколку недели.