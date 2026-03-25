Синот на Кристијано Роналдо ќе стане нов играч на Реал Мадрид?

Иднината на Кристијано Роналдо Јуниор повторно би можела да биде поврзана со Реал Мадрид. Најстариот син на Кристијано Роналдо тренираше со младинскиот тим на мадридскиот клуб во вторник, што сугерира дека би можел да се приклучи во наредните денови. 15-годишниот напаѓач работи со тимот Кадет А и е тестиран како крилен играч. Идејата е тој да продолжи да тренира во тренинг центарот Валдебебас на клубот уште неколку дена.

Кристијано Јуниор моментално е член на фудбалската академија на Ал Насра, каде што пристигна откако неговиот татко потпиша за саудискиот клуб во декември 2022 година. Доколку трансферот во Реал се реализира, младиот фудбалер повторно би ги следел стапките на својот татко, откако веќе играл во младинските тимови на Манчестер Јунајтед и Јувентус. Иако е роден во Соединетите Американски Држави, тој ја избрал Португалија на меѓународно ниво. Тој го доби својот прв повик во мај минатата година, кога дебитираше за репрезентацијата до 15 години против Јапонија.

Можното доаѓање на неговиот син во шпанската престолнина го отвора и прашањето за иднината на Кристијано Роналдо. Славниот Португалец има договор со саудискиот клуб до 30 јуни 2027 година, а на 41 година сè уште сака да достигне 1000 гола во својата професионална кариера, од кои моментално има 964. Доаѓањето на неговиот син во Мадрид би можело да значи и краткорочно враќање на целото семејство, иако Кристијано помладиот секогаш има опција да живее во резиденцијата на спортскиот центар на Реал Мадрид.

Кристијано Роналдо помладиот ќе наполни 16 години овој јуни, што значи дека ќе има право да игра за младинскиот тим од следната сезона.