Сијарто признава дека се слушал со Лавров за време на клучни состаноци на ЕУ – тоа било дел од дипломатијата

Шефот на унгарската дипломатија, Петер Сијарто, призна дека редовно контактира со својот руски колега Сергеј Лавров за време на состаноците зад затворени врати на министрите за надворешни работи на ЕУ.

Признание дојде откако „Вашингтон пост“ за време на викендот објави дека тој рутински комуницира со Лавров за време на паузите на состаноците во Брисел, што унгарската Влада претходно вчера го отфрли како лажна вест, пишува „Еуроњуз“.

Зборувајќи на предизборен митинг во Кештељ, Сијарто ги потврди позивите. Тој потврди дека одлуките на ЕУ за енергетиката, автомобилската индустрија и безбедноста директно влијаат на односите на Унгарија со партнерите надвор од блокот.

„Да, овие прашања мора да се дискутираат со нашите партнери надвор од Европската Унија. Не разговарам само со шефот на руската дипломатија туку и со нашиот американски, турски, израелски, српски и други колеги, пред и по состаноците на Советот на Европската Унија“, рече Сијарто.

„Можеби она што го кажувам звучи грубо, но дипломатијата е разговор со лидерите на другите земји“, додаде тој.

Овие тврдења се загрижувачки со оглед на тоа што земјите-членки на ЕУ се обврзани со принципот на лојална соработка, а содржината на ваквите состаноци се смета за доверлива.

Европската комисија вчера ја повика Унгарија да ја разјасни ситуацијата, опишувајќи ги медиумските извештаи како „загрижувачки“.

Министерот, исто така, утринава објави видео на социјалните мрежи во кое ги отфрли тврдењата дека прекршил какви било безбедносни протоколи на состаноците на Советот за надворешни работи.

Тој додаде дека тајните не се дискутираат на министерско ниво.

„Секој министер, освен мене, го носи својот телефон во собата. Сугестијата дека постојат безбедносни протоколи спаѓа во категоријата бесмисленост“, рече тој.

Откритијата доаѓаат во време на растечки политички тензии пред парламентарните избори во Унгарија. Партијата Фидес на премиерот Виктор Орбан се соочува со силен предизвик од лидерот на опозицијата Петер Маѓар од партијата Тиса, која моментално води на анкетите.

Владата на Орбан е една од ретките во Европа што одржува редовни врски со Кремљ. Унгарија, исто така, продолжува да увезува големи количества фосилни горива од Русија, и покрај притисокот на ЕУ да ја намали енергетската зависност од Москва.

Сијарто ја посети Москва 16 пати откако Русија започна целосна инвазија на Украина во февруари 2022 година. Неговата последна посета беше на 4 март, кога се сретна со рускиот претседател Владимир Путин во Кремљ.