Си-ен-ен: Северна Македонија, земја за која знаат мал број туристи

Американскиот медиум „Си-ен-ен“ пишува за Северна Македонија, како европска туристичка дестинација, што, според медиумот, е една од оние кои неправедно остануваат во сенка на најпопуларните туристички центри. Во најновото издание на туристичкиот билтен на „Си-ен-ен Травел“, Македонија е опишана како „драматично планинска дестинација“, со природни пејзажи што комбинираат зелени долини и врвови покриени со снег, со сончева клима и разновидна гастрономија, локално специфична и многу поврзана со традицијата.

Според Си-ен-ен, повеќето посетители на Европа ги фокусираат своите патувања во Франција, Шпанија и Италија, но на континенот има импресивни 44 земји признати од ОН кои можат да се истражуваат.

– На пример, Северна Македонија, драматично планинска дестинација веднаш северно од Грција, е достојна за поголемо туристичко внимание. Тука е нејзиниот пејзаж со бујни зелени падини и снежни карпи и нејзината вкусно разновидна кујна, со низа јадења на маса што се менуваат од една долина до друга. Таа е благословена и со сончева клима, што помага зеленчукот да биде богат и сочен, а вината од нејзините лозја да бидат робусни и изобилни, пишува Си-ен-ен.

Според анализата на медиумот, земјава се издвојува како дестинација што нуди слично искуство, но без метеж, долги редици и високи цени.

Во текстот се нагласува дека сончевата клима придонесува за квалитетот на локалните производи – зеленчукот е сочен и богат, додека вината од домашните лозја се препознатливи по својот интензивен вкус. Токму оваа комбинација на природни услови и традиција ја прави земјата атрактивна за љубителите на автентични искуства.

Особено внимание во текстот е посветено на Охридското Езеро и на црквата „Свети Јован Канео“, кои се прикажани како еден од највпечатливите симболи на регионот.

Покрај Охрид, се издвојуваат и други атракции – од Старата скопска чаршија до кањонот Матка, црквите, манастирите, како и винските региони и националните паркови, кои нудат разновидни искуства на мала географска површина.

-Голем дел од она што може да се види во Северна Македонија лежи покрај малите, кривулести патишта што се протегаат низ селскиот предел по долинските подови. Овие патеки се исполнети со беспрекорно сочувани византиски манастири, некои стари повеќе од 1.000 години, исполнети со украсни дрвени изработки со инкрустација од седеф, позлатени лустери и антички фрески. Меѓу најпознатите е Бигорскиот манастир, каде што прифатлива куќа за гости ги пречекува изморените планинари од блискиот Национален парк Маврово. Таму, брилијантните врвови на рубините и топазните дрвја на кривулестото октомвриско возење можат да ја засрамат секоја разгледница од Нова Англија, пишува Си-ен-ен.

Свети Наум, кој стои на работ на Охридското Езеро од 905 година, е уште еден добро познат манастир и вреди да се посети. Охридското Езеро, чии блескави води се наоѓаат јужно од Маврово на границата со Албанија, е бисер на круната на Северна Македонија.

-Охридското Езеро, кое е дел од светското наследство на УНЕСКО, опкружено со планини, привлекува посетители од целиот Балкан секое лето. Некои доаѓаат за екотуризам. Езерото кое се напојува од извори се гордее со околу 1.200 видови растенија и животни. Други доаѓаат за по традиционално туристичко искуство: купување слатководни бисери по чаршијата во историскиот град Охрид на североисточниот брег на езерото или пиење коктели со шприц во баровите на плажата сместени покрај брегот. Друг прекрасен национален парк, Галичица, го прегрнува источниот брег со спектакуларното Преспанско Езеро, југоисточно од тој парк.