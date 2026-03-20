Си-Би-Ес: Пентагон се подготвува за можно распоредување копнени сили во Иран

20/03/2026 20:37

Претставници на Пентагон вршат детални подготовки за евентуално распоредување американски копнени сили во Иран, изјавија за Си-Би-Ес извори запознати со дискусиите.

Високи воени команданти поднесоа конкретни барања насочени кон подготовки за таа опција, додека претседателот Трамп разгледува чекори во конфликтот предводен од САД и Израел против Иран, велат изворите. 

Претседателот Трамп разгледува опции за распоредување копнени сили во регионот, изјавија изворите. Не беше јасно под кои околности Трамп би одобрил употреба на такви сили на терен, наведува медумот.

Поврзани содржини

Путин воведува „дигитален Гулаг“ во Русија
Украина објави дека го оштетила еден од последните руски „авакси“
Дали Трамп се ослободува од уште еден противник: Американските обвинители отворија истрага против претседателот на Колумбија
Трамп тврди дека САД уништиле 58 ирански бродови за два дена
Американската војска испраќа уште три воени брода и околу 2.500 маринци на Блискиот Исток
Гори фабрика што произведува оружје за израелската армија
Трамп ги нарече сојузниците „кукавици“: НАТО е „тигар од хартија“ без САД
Француски медиуми: НАТО привремено ги повлекува трупите од мисијата во Ирак

Најчитани