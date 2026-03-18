Шведски институт: САД веќе не се демократија

САД повеќе не се демократија. Еден од најверодостојните глобални извори за здравјето на демократските нации сега го кажува ова директно. Институтот „Вариети на демократија“ (V-Dem) на Универзитетот во Гетеборг доаѓа до алармантен заклучок во својот годишен извештај дека САД се движат кон автократија со побрзо темпо од Унгарија и Турција.

„Нашите податоци за САД датираат од 1789 година. Она што го гледаме сега е најтешкиот обем на демократско назадување досега во земјата“, вели Стафан Линдберг, основач на институтот.

Од 2012 година, Линдберг ја предводеше својата мала група истражувачи во Шведска за да стане водечки светски извор за анализа на здравјето на глобалната демократија. Во нивниот последен извештај, објавен во вторник, тие заклучуваат дека САД, за прв пат по повеќе од половина век, го изгубиле својот долгорочен статус на либерална демократија. Земјата сега поминува низ брз процес на она што авторите на извештајот го нарекуваат „автократизација“.

„На Орбан во Унгарија му беа потребни околу четири години, на Вучиќ во Србија осум години, а на Ердоган во Турција и на Моди во Индија околу 10 години за да го постигне потиснувањето на демократските институции што Трамп го постигна за само една година“, вели Линдберг.

Демократијата во САД сега е повторно на најлошото забележано ниво од 1965 година, кога американските закони за граѓански права првпат воведоа де факто универзално право на глас. Целиот напредок постигнат оттогаш е избришан, според извештајот.

Во светски рамки, демократијата се намали на најниските нивоа од средината на 70-тите години. „Светот никогаш порано не видел толку многу земји да автократизираат истовремено“, вели Линдберг.

Рекордни 41% (3,4 милијарди) од светското население моментално живее во земји каде што демократијата се влошува, се тврди во извештајот, додавајќи дека Вашингтон го предводи ова глобално свртување од демократијата.

Истражувачите користат 48 различни метрики за да ја проценат демократската состојба, како што се слободата на изразување и медиумите, квалитетот на изборите и почитувањето на владеењето на правото. Добиениот „индекс на либерална демократија“ покажува дека брзината со која се распаѓа американската демократија е без преседан во модерната историја. Главниот фактор е „брзата и агресивна концентрација на овластувања во претседателството“, вели Линдберг. Конгресот е маргинализиран, со што се загрозуваат „контролите и рамнотежата“ (судските и законодавните ограничувања на извршната власт) кои се толку клучни за американската демократија. Во исто време, граѓанските права брзо опаѓаат, а слободата на изразување сега е на најниско ниво од 1940-тите.

„Видовме многу брза концентрација на моќ во извршното крило. Законодавната власт практично ги абдицираше своите овластувања на претседателот. Таа повеќе не функционира како контрола на извршната власт“, ​​вели Линдберг.

Во првата година од претседателствувањето на Доналд Трамп, тој потпиша 225 извршни наредби, додека Конгресот, контролиран од републиканците, донесе само 49 нови закони.

„Повеќето од извршните наредби на Трамп беа значајни. Тој затвори цели оддели на владата, отпуштајќи стотици илјади вработени. Законите што ги донесе Конгресот беа претежно незначителни измени на постојните закони. Значи, повеќе немаме значајна поделба помеѓу законодавната и извршната власт“, ​​вели Линдберг.

Во меѓувреме, Врховниот суд, исто така, претежно абдицираше од власта, па дури и кога ги поништува извршните наредби на Трамп, тој ги заобиколува, вели Линдберг. Тој истакнува дека има повеќе од 600 тековни судски постапки против администрацијата на Трамп во судовите.

Друг аспект на брзо влошувачката демократија во Америка, според извештајот, е отстранувањето на внатрешните заштитни огради што ја штитат федералната влада од злоупотреба на моќ. Кога го прашувам Линдберг како треба да ги толкуваме наодите, неговиот одговор е емпатичен.

„Трамп ги отпушти генералните инспектори и повисоките нивоа на државни службеници низ одделите и ги замени со лојалисти. Токму ова го направија Орбан и Ердоган. Тие ги отстранија ограничувањата на моќта. Досега треба да биде очигледно дека Трамп се стреми кон диктатура.“

Па, како еден мал истражувачки институт во Гетеборг стана толку веродостоен извор за падот на демократијата во Вашингтон? Кога Линдберг, политички научник со тивок глас, го основа Институтот V-Dem во 2012 година, глобалната демократија беше близу до својот историски врв.

„Тогаш, сите го истражувавме процесот на демократизација и бевме фрустрирани што метриките не беа доволно добри, па сакавме да создадеме веродостоен глобален индекс што ќе биде релевантен за целата заедница на истражувачи на демократијата“, вели тој.

Пет години подоцна, кога институтот го објави својот прв збир на податоци за глобалната демократија, неговите експерти сфатија дека работите брзо одат во погрешна насока. „Сега, сите ние што ја истражуваме демократизацијата станавме истражувачи за автократизација“, вели Линдберг.

Во тоа време, нивните извештаи беа критикувани за „претерување“ на ризиците за глобалната демократска стабилност. „Нè нарекуваа алармисти. Но, сега нашите предупредувања изгледаат оправдани“, вели Линдберг.

Основната група од десетина истражувачи во Гетеборг работи со 4.200 истражувачи во 180 земји, користејќи го она што тие го тврдат како најголем глобален збир на податоци за демократијата, со повеќе од 32 милиони точки на податоци за 202 земји и територии, кои се протегаат од 1789 до 2025 година.

„Имаме универзални стандарди, но и луѓе на терен кои ни кажуваат што всушност се случува. Извештаите се 100% научни, водени од истражувања, а нашите податоци се ослободени од пристрасност и влијание на државата, од општа стручност и политички размислувања.“

Извештајот на V-Dem, насловен како „Разоткривање на демократската ера“, треба да биде задолжително четиво за Европа, каде што седум земји-членки на ЕУ – Унгарија, Грција, Хрватска, Словенија, Словачка, Италија и Романија – се „погодени од автократизација“, поради знаци на влади кои користат медиумска цензура, ограничувања на слободата на изразување и репресија врз граѓанското општество. Португалија и Бугарија се приклучија на „листата за следење“ на институтот.

Извештајот ја идентификува Велика Британија како „нов автократизатор“, поттикнат од „значителен пад“ на слободата на изразување и медиумите.

„Во Велика Британија, тоа започна пред Кир Стармер, со Законот за избори од 2022 година, и владата која ја прошири својата моќ над изборните комисии“, вели Линдберг. „Законот за полициско работење од 2022 година ги намали граѓанските права и слободата на говорот. Законот за безбедност на интернет од 2023 година беше користен за казнување на говорот на интернет и тужбите за замолчување на новинарите. Законот за високо образование (слобода на говор) од 2023 година ги зголеми барањата од универзитетите да ги следат протестите и да ја контролираат слободата на говорот. Она што е загрижувачко е што откако ќе започне демократското назадување, честопати е тешко да се запре.“

Данска, Шведска, Норвешка, Швајцарија, Естонија и Ирска се на врвот на глобалниот индекс на демократија на V-Dem за 2025 година. Напорите на другите, вклучително и Полска, се истакнуваат како обид за „пресврт“ од автократијата. Но, само 18 земји низ целиот свет се демократизираат, што е историски минимум.

Единствена светла точка во проценката на САД е тоа што сè уште се одржуваат слободни и отворени избори, а изборниот систем „засега останува стабилен“. Но, извршните наредби откако Трамп дојде на власт укажуваат на нови ризици за изборниот систем. Заканите за бирократите и службениците кои ги администрираат изборите се веќе алармантни, вели Линдберг.

„Видовме медиумски извештаи дека 40% од службениците за избори/изборни места дале отказ од 2020 година. А, Трамп никогаш не го прифати својот пораз тогаш. Зошто би прифатил пораз сега? Ако видиме негирање на резултатите од изборите во 2026 година, тогаш тоа е целосен демократски распад.“

Потенцијален извор на претпазлив оптимизам може да биде тоа што авторитарниот пресврт на Трамп е сè понепопуларен. Неговиот рејтинг на одобрување сега е под 40%. Голем број гласачи на Трамп се длабоко разочарани од новата војна во Иран и од постојаното зголемување на трошоците за живот. Многу од либералните држави што беа мети на Трамп, како што се Минесота и Калифорнија, успешно се бореа против заканите за граѓанските права и локалните заедници.

„Исто така, гледаме повеќе критики од движењето Мага“, вели Линдберг.

Би било наивно, како што предупредува извештајот, да се мисли дека европските земји се имуни на демократскиот пад, што и да се случи во Вашингтон.

„Тоа е глобален тренд“, вели Линдберг, „па не е само Америка таа што го води ова. Истражувањата јасно покажуваат дека крајната десница, откако ќе ја добие власта, има голема веројатност да ги демонтира демократските институции“.

Во многу земји низ Европа, гласачите сега се мобилизираат за да ги изберат своите верзии на Трамп, и покрај отворените закани на администрацијата кон континентот и нејзината постојана поддршка за екстремистичките партии кои ја поткопуваат европската стабилност. Конзервативците од естаблишментот го следат тоа, надевајќи се против разумот дека работите некако ќе се одвиваат подобро овој пат отколку во претходните ери на авторитарно владеење. Со строги бројки и кристално јасен јазик, извештајот на V-Dem ги нагласува ризиците од овој пат. (Gardian)