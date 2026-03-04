Шведски авиони летаат над Исланд за прв пат: Историска мисија во рамките на НАТО

Шведски борбени авиони патролираат на небото над Исланд за прв пат како дел од мисијата на НАТО „Arctic Watch“, зајакнувајќи го надзорот на воздушниот простор на северна Европа.

Шведска испрати шест борбени авиони JAS 39 Gripen, произведени од Sab, во мисија за зајакнување на надзорот на воздушниот простор на северна Европа, објавува Ројтерс.

Мисијата има за цел да го зајакне присуството на НАТО на Арктикот, додека Трамп врши притисок врз сојузниците да ги зголемат воените трошоци и ја критикуваше Данска за, како што рече, недоволно воено присуство во Гренланд.

Според претставници на НАТО, шведските авиони првенствено го следат движењето на руските бомбардери што полетуваат од полуостровот Кола, каде што се наоѓаат руската Северна флота и нуклеарните ракетни бази.

Русија ги отфрла тврдењата дека претставува закана на Арктикот или дека има амбиции за Гренланд, нарекувајќи ги „страшни приказни“ од Западот.

Аналитичарите предупредуваат дека зголеменото воено присуство може да доведе до спирала на меѓусебни потези и зголемување на ризикот од инциденти и ескалација во регионот.