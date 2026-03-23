Швајцарските возови сѐ уште најточни

Швајцарија е сè уште неоспорна меѓу развиените земји во Европа во однос на точноста на железницата, а во некои земји железниците имаат тешкотии да се придржуваат до возниот ред, пишува австриски Стандард.

Една стартап компанија со симпатичното и ономатопејско име „Ću-ću“ детално ги проучи податоците за точноста на патничкиот железнички превоз во 2025 година во Белгија, Франција, Германија, Италија, Холандија и Швајцарија.

Анализата опфати 17,3 милиони пристигнувања на возови, а просечната стапка на точност за опфатените земји беше 80,9 проценти.

19,1 процент од возовите доцнеа вкупно 71,3 милиони минути, или пографички кажано, малку помалку од 136 години, пишува „Стандард“.

Во меѓусебното рангирање на земјите, рекордер за точност е Швајцарија, каде што 98,7 проценти од возовите пристигнаа според распоредот. Анализата покажува дека соседите од Германија биле главно одговорни за малото доцнење.

По Швајцарија следела Холандија (точност од 93,9 проценти), потоа Белгија (88,6 проценти), Австрија (82,2 проценти), Франција (79,7 проценти), Италија (62 проценти) и Германија на самиот крај со процент на точност од 58,5 проценти во железничкиот сообраќај.

Германските возови, ако доцнењето се претвори во време, доцнеле за 66,8 години, речиси три пати повеќе од возовите во претпоследната Италија – 22,7 години.

Истражувачите откриле дека, по правило, сите европски возови губат брзина по 17 часот и дека најголемите шанси да се најдете во воз што ќе го прекрши распоредот се ноќе, кога „возовите што доцнат возат низ темнината и мора да се натпреваруваат со товарните возови за право на премин“.

Затоа меѓу првите десет линии со најголеми доцнења се исклучиво композиции со вагони за спиење, а рекордери се ноќниот воз на линијата Стокхолм-Берлин, и возот меѓу Инсбрук и Амстердам, кој во 2025 година доцнеше во просек од 80,8 минути, пренесува Бета.