Швајцарија и Црна Гора со најмногу врнежи од дожд во Европа во 2025

Подгорица – Црна Гора се наоѓа во самиот врв на листата на најврнежливи земји во Европа, покажуваат податоците за 2025 година. Според анализите, во оваа земја паднале просечни 1.525 милиметри дожд, што се должи на специфичната географска положба покрај Јадранот и планините кои ја задржуваат влагата од воздухот.

Влажниот морски воздух во допир со масивот Орјен над Бока Которска предизвикува обилни врнежи, поради што одредени подрачја бележат и до пет илјади милиметри дожд годишно. Овие екстремни вредности значително го подигнуваат државниот просек, а местото Црквице во заднината на Бока важи за најврнежлива точка во Европа.

На глобално ниво, најмногу врнежи минатата година се забележани во тропските земји, предводени од Папуа Нова Гвинеја и Соломонските Острови со над 4.000 милиметри, по што следуваат Филипините, Индонезија и Панама. Најсушни држави во светот се Египет и Либија во Северна Африка.

Во европски рамки, најврнежлива земја е Швајцарија со 1.537 милиметри во 2025 година. По Црна Гора, на листата следуваат Исланд (1.409 мм), Норвешка (1.296 мм) и Албанија (1.289 мм). Најмалку врнежи во Европа имало на Кипар, во Молдавија и во Украина.

Статистички преглед за 2025 година:

Најмалку врнежи во светот: Египет (6 мм), Либија (17 мм), Обединети Арапски Емирати (19 мм), Оман (27 мм) и Бахреин (43 мм).

Најмногу врнежи во светот: Папуа Нова Гвинеја (4.152 мм), Соломонски Острови (4.109 мм), Филипини (3.683 мм), Индонезија (3.662 мм) и Панама (3.522 мм).

Најмалку врнежи во Европа: Кипар (288 мм), Молдавија (459 мм), Украина (538 мм), Турција (546 мм) и Унгарија (553 мм).

Најмногу врнежи во Европа: Швајцарија (1.537 мм), Црна Гора (1.525 мм), Исланд (1.409 мм), Норвешка (1.296 мм) и Албанија (1.289 мм).