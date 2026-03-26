Што подалеку од Трамп: Лидерите на германската АФД му дадоа нови насоки на членството

Лидерите на германската крајно десничарска Алтернатива за Германија (АфД) тивко се дистанцираат од американскиот претседател Доналд Трамп, додека расте реакцијата околу војната во Иран и се наближуваат важни избори.

Додека обичните членови на АфД продолжуваат да негуваат контакти со претставници на администрацијата на Трамп и републиканците од МАГА – и го сметаат тоа за во нивен долгорочен интерес – лидерите на партијата ги повикуваат пратениците да го намалат отвореното, јавно прегрнување.

Таа динамика е многу видлива оваа недела во Берлин. Во средата вечерта, пратениците за надворешна политика на АфД требаше да вечераат со претставникот на американскиот Стејт департмент, Дејвид Голдман, и член на политичкиот оддел на амбасадата на САД, Иан Кемпбел. Групата требаше да вечера во парламентарен клуб спроти зградата на Рајхстагот по настан фокусиран на германско-американските односи во услови на „менлив светски поредок“.

Но, два дена пред вечерата, лидерката на АфД, Алис Вајдел, им рече на високите партиски пратеници да го намалат бројот на патувања на познати личности што партиските политичари ги прават во САД за да негуваат врски со републиканците од МАГА, според четири лица присутни на состанокот. Пресметката е дека нејзиното растечко усогласување со американската администрација сè повеќе се претвора во товар за АфД.

Анкетите покажуваат дека повеќето Германци се против нападите врз Иран овој месец, а ставовите кон САД се близу до рекордно негативни, при што само 15 проценти од Германците велат дека ги сметаат САД за доверлив партнер во една неодамнешна анкета. Ова помага да се објасни зошто лидерите на АфД минатиот месец ја осудија војната со Иран, предупредувајќи дека „обновената дестабилизација на Блискиот Исток“ „не е во интерес на Германија“.

Напорот за создавање дистанца од Трамп не е сосема нов. Лидерите на АфД го олабавија својот став кон администрацијата на Трамп претходно оваа година, бидејќи јавното расположение во Германија се сврте против американскиот претседател поради неговите разговори за преземање на контролата врз Гренланд и неговата одлука да го грабне венецуелскиот претседател Николас Мадуро.

Но, најновиот обид на лидерите на АфД да се дистанцираат од Трамп го одразува она што тие го сметаат за итна политичка реалност во упориштата на екстремната десница во поранешна Источна Германија пред двата покраински избори во регионот во септември. Во овие области, скептицизмот кон американските воени интервенции е поприсутен, како и симпатиите кон Русија на Владимир Путин.

АфД убедливо води во анкетите пред покраинските избори, а нејзините лидери имаат за цел да го искористат тој моментум за да добијат власт за прв пат од основањето на партијата во 2013 година во барем една од двете трки.

Ова не значи дека AfD ги напушта своите обиди за вмрежување со идеолошки сојузници во САД, барем зад сцената.

„Заедно со гости говорници од Соединетите Американски Држави, ќе ги анализираме можностите, ризиците и стратешките опции за соработка врз основа на заеднички културни вредности и економска меѓузависност“, пишуваше во поканата за настанот со американски претставници и пратеници на АфД во среда вечерта во Берлин.

Причината зошто лидерите на АфД сакаат да одржат контакт со републиканците од МАГА е јасна: Тие сè уште бараат поддршка од администрацијата на Трамп за да го прекинат своето политичко изолирање дома. Партијата врши притисок врз конзервативците на германскиот канцелар Фридрих Мерц да го урнат „заштитниот ѕид“ што ги спречуваше мејнстрим партиите во Германија да владеат со крајната десница од крајот на Втората светска војна.

Но, таа позиција не беше стандардна за АфД, која традиционално е посочувствителна кон Москва. Всушност, многу политичари на АфД претходно изразија негодување поради американските воени интервенции низ целиот свет и она што го сметаат за повоена доминација на САД врз Германија. Во интервју минатата година за двомесечното списание „Американски конзервативци“, лидерката на АфД, Вајдел, посочи дека Германија е „роб“ на САД и рече дека земјата нема да се бори во странски војни за американска „империја“.