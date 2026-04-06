Што облече Кејт Мидлтон за Велигденската миса?

Лондон – Британското кралско семејство го започна овој Велигден со собирање на утринската велигденска миса во капелата „Свети Џорџ“ во замокот Виндзор, традиционален настан што не го пропуштаат со години. Собраните граѓани и верници ги поздравија кралот Чарлс и кралицата Камила, а им се придружија и принцот Вилијам, неговата сопруга принцезата Катерина и нивните деца – 12-годишниот Џорџ, 10-годишната Шарлот и седумгодишниот Луис. Капелата е особено важно место за кралското семејство, бидејќи таму е погребана саканата и почитувана кралица Елизабета II, а воедно е и последното почивалиште на нејзиниот сопруг, принцот Филип, како и на нејзините родители.

Модно координирано

Принцезата од Велс повторно привлече посебно внимание, која остана верна на својот препознатлив, рафиниран стил. Таа избра елегантен сет во нежна беж нијанса кој се состоеше од струкирана јакна со нагласен струк и везени детали на предната страна и здолниште со средна должина. Сè го надополни со класични чевли и дискретна шапка.

Ниту принцот Вилијам не отстапи од својот препознатлив, класичен стил. За оваа пригода, тој избра темно син костум, бела кошула и дискретна сина вратоврска со бели детали. Принцот Џорџ остана верен на поформалниот израз, избирајќи темно одело кое потсетува на стилот на неговиот татко, додека принцот Луис беше елегантен и во класична темно сина комбинација. Принцезата Шарлот повторно воодушеви со својот избор на палто во топла кафеава нијанса, под кое можеше да се види фустан во нежна сина нијанса.

Кралот и кралицата пристигнаа на мисата во државен Бентли, а Камила носеше црвен волнен и креп фустан од дизајнерката Фиона Клер и шапка од Филип Трејси, заедно со брош што ѝ припаѓаше на кралицата Елизабета II.

Без принцот Ендрју

Оваа година, за прв пат, принцот Ендру и неговите ќерки, принцезите Беатрис и Јуџин, не беа на службата. Според извори блиски до палатата, одлуката е донесена со согласност на кралот, а тие наводно направиле некои алтернативни планови што би им овозможиле наскоро да бидат видени со членови на кралското семејство. Минатата година, Ендрју сè уште беше присутен на велигденската служба, заедно со неговата поранешна сопруга Сара Фергусон, но во меѓувреме кралот му ги одзеде кнежевските и војводските титули поради неговата поврзаност со финансиерот Џефри Епштајн, кој беше осуден за педофилија. Ендрју беше уапсен во февруари, на неговиот 66-ти роденден, под сомнение за злоупотреба на службената должност, за наводно споделување доверливи информации со Епштајн додека тој беше британски трговски претставник. Иако ги негираше обвинувањата поврзани со Епштајн, тој не одговори директно на најновите обвинувања, додека неговите ќерки Беатрис и Јуџин исто така се најдоа под јавен надзор откако беа објавени нови документи поврзани со случајот.

Велигденскиот собир се одржа само неколку дена откако Бакингемската палата објави дека кралот Чарлс сè уште ќе патува во САД на крајот на април, и покрај политичките тензии меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и британскиот премиер Кир Стармер.