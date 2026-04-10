Која е колективната именка за Орбан во Брисел? Расправија? Досада? Вето?

Во 2019-2020 година имаше двајца Орбановци околу масата на Европскиот совет: Унгарецот Виктор и Романецот Лудовик. Вториот е брат на поранешниот европски комесар Леонард задолжен за повеќејазичност кој еднаш го спореди поранешниот романски претседател Трајан Басеску со злиот Саурон од „Господарот на прстените“. Како што ќе каже Џорџија Мелони, Саурон започна како ангелски дух чија опсесија со редот на крајот се претвори во желба за моќ и доминација.

На сосема неповрзана нота, Виктор Орбан би можел да ја изгуби својата контрола врз високата функција овој викенд ако биде поразен од Петар Маѓар. Ако тоа се случи, Европскиот совет ќе изгуби еден од своите најинтересни ликови.

И не само затоа што Орбан има своја приватна зоолошка градина, бидејќи не е единствениот – поранешниот грузиски премиер Бидзина Иванишвили има резервоар со ајкули, веројатно на врвот со врата-стапица за да можат ривалите лесно да бидат испратени. И чеченскиот воен водач Рамзан Кадиров наводно поседува тигар, лав и крокодил. Но, тие двајца имаат исто толку шанси да освојат место во Европскиот совет колку што има ЕУ за создавање обединета надворешна политика.

Орбан дозволува егзотични животни, вклучувајќи зебри и антилопи, да шетаат по неговиот имот, а сепак успева да ја изврти и блокира политиката на ЕУ. Во 2018 година, унгарскиот лидер дури посвои носорог. Поседувањето егзотични животни е класично однесување на тврдоглав човек, а Орбан ги разубави тие акредитиви дружејќи се со покојниот Чак Норис, ѕвездата на „Вокер, Тексашки ренџер“ и со Доналд Трамп, ѕвездата на прославената порака дека „Цела цивилизација ќе умре вечерва“.

Да се ​​биде другар со Трамп, колега љубител на долгогодишни врски – и, да не заборавиме, со Владимир Путин – е контроверзно, но можеби најраздорниот чин на Орбан беше тоа што беше фотографиран со пица што имаше портокали како прелив. Во 2023 година, при посетата на градот Кискерос, Орбан посети пицерија која направила јадење во негова чест. Додатоците вклучуваа пилешки гради, халапењо пиперки и парчиња портокал! И покрај кулинарското хорор-шоу, Орбан послушно позираше за фотографии со пицата. Постарите читатели можеби се сеќаваат на огорчената Италија која објави војна на Хаваи во средината на 1960-тите, па затоа треба да бидеме благодарни дека во оваа пригода не се случи вооружен конфликт. (Politico)