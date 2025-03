Што ќе може Ф-47, новиот американски борбен авион каков што светот досега не видел

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска соопшти дека Пентагон му доделува договор на Боинг за производство и одржување на борбен авион од шестата генерација, кој ќе се вика Ф-47.

Трамп го опиша новиот авион како „нешто што никој досега не го видел“.

На објавата на Белата куќа му претходеше жестока битка меѓу Боинг и Локхид Мартин за престижните права за изградба на авионот што ќе биде столбот на системот за воздушна доминација на следната генерација на Америка (NGAD).

„Ќе се вика Ф-47, генералите го избраа името“, рече претседателот Доналд Трамп.

За време на официјалното објавување во Овалната соба, Трамп покажа постер со првиот рендер на дизајнот на Ф-47, на кој се гледа напредниот труп и остро извлечените крила наназад, но не беа откриени дополнителни структурни детали.

Америка бара ново решение за Индо-Пацификот

Воздухопловните сили на САД бараат нов авион кој ќе има дострел, брзина и стелт способности потребни за ефективно да оперира над огромниот Индо-Пацифик и против најнапредните кинески вооружени системи, вклучувајќи ги сегашните и идните стелт-ловци и противвоздушни ракетни системи.

Ваквите барања диктираат перформанси што ги надминуваат вообичаените категории на борбени авиони, како што се ловци или бомбардери. Авионот на Боинг се очекува да достигне суперсонична брзина, можеби без вертикални контролни површини и да има голем труп способен внатрешно да го носи целото гориво, сензори и вооружување. Но, засега се е на ниво на шпекулации и што кажа Трамп на презентацијата на новиот Ф-47.

Засега нема официјални информации за спецификациите. Но, Вол Стрит Журнал напиша дека би требало да почне да се произведува околу 2030 година.

Дизајниран да се спротивстави на кинеските борбени авиони

Но, она што е познато е дека Ф-47 на Боинг ќе го наследи Ф-22 Раптор на Локхид, кој се смета за најдобар американски борбен авион и е во служба на воздухопловните сили веќе дваесет години. Во секој случај, се очекува Ф-47 да биде борбен авион од шестата генерација како одговор на борбените авиони на кинеската војска, кои наводно веќе тестирале прототипови на ловци од шестата генерација, додека користат петта генерација.

Авионите од петтата генерација (како што се F-22 и F-35) се карактеризираат со стелт технологија, напредна авионска опрема и мрежно војување, додека шестата генерација носи значително подобрени способности, вклучувајќи вештачка интелигенција, способност за летање без пилот, понапредни стелт технологии, поголем дострел, интеграција со потенцијално оружје со беспилотни возила.

