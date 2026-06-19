Што е „манчестеризмот“, визијата на Енди Бернам за Британија?

Враќањето на Енди Бернам во парламентот го направи градоначалникот на Голем Манчестер фаворит да го наследи Кир Стармер на функцијата премиер, а со него доаѓа и „манчестеризмот“, неговата визија за Британија.

Бернам победи на дополнителните избори во северноанглиската изборна единица Мејкерфилд по речиси една деценија надвор од Вестминстер како градоначалник на Голем Манчестер, еден од најголемите градови во Британија.

56-годишникот сака да извлече поуки од брзиот економски подем на Манчестер за да ја преобнови британската економија, проследена со раст на запирање и стартирање и затегнати јавни финансии.

Еве што знаеме за неговиот економски модел, кој го опишува како „социјализам пријателски настроен кон бизнисот“, и неговите пошироки планови.

Децентрализација

Визијата на Бернам е најјасна за децентрализацијата: забрзување на префрлањето на моќта од Лондон, кој сè повеќе доминираше во британската економија во последните децении.

Додека дел од моќта беше децентрализиран во последните 30 години – на парламентите за Шкотска и Велс и избрани градоначалници на градови-региони, меѓу другите – напредокот во префрлањето на економските лостови како што се контролата врз трошоците за инфраструктура или оданочувањето беше ограничен. Според податоците на ОЕЦД, тоа ја остава Велика Британија како една од финансиски најцентрализираните земји во развиениот свет. Економистите велат дека ова ја зголемило нееднаквоста помеѓу Лондон и другите земји.

Бернам вети дека ќе ја преобликува финансиската архитектура на Велика Британија со тоа што ќе им даде на заедниците директна контрола врз работите што го обликуваат секојдневниот живот: домување, комунални услуги, транспорт и образование.

Тој ја наведува интегрираната пчелна мрежа во Манчестер – систем што ги врати луѓето во јавниот превоз – како манчестеризам во акција.

Данок и трошење

Бернам сè уште не објаснил како ќе ги балансира даноците, трошењето и задолжувањето. Неговата кампања се фокусираше на обидот да ги увери инвеститорите во неговиот фискален кредибилитет.

Минатиот септември, Бернам ги вознемири инвеститорите наведувајќи дека Велика Британија мора да „го надмине ова прашање на зависност од пазарите на обврзници“.

Во јануари, тој рече дека бил погрешно претставен: не бил рамнодушен кон британскиот пазар на суверени обврзници од 2,8 билиони фунти (3,7 билиони долари), но верувал дека економијата со „јамка на низок раст“ не им користи на инвеститорите.

Бернам вели дека годините приватизација и дерегулација не само што ја лишиле владата од контрола врз нејзините трошоци и услуги, туку и ја оптовариле со неефикасност.

Како одличен пример, тој наведува хроничен недостиг на евтини социјални станови, што ја остава државата да плаќа големи суми во бенефиции што се влеваат кај приватните сопственици на недвижности.

Бернам вети дека ќе се држи до постојните фискални правила – кои вклучуваат балансирање на секојдневните трошоци со приходите до 2029/30 година – и ќе го почитува ветувањето на Лабуристичката партија од манифестот за 2024 година да не ги зголемува даноците за работниците.

Тоа ветување ги исклучува зголемувањата на стапките на даноците што ги зголемуваат повеќето владини приходи: данок на доход, национално осигурување на вработените и данок на додадена вредност.

Тој се повлече од некои предлози со големи импликации за трошењето, вклучувајќи надоместоци за жени чија возраст за пензионирање е зголемена од 60 на 65 години и намалување на отплатата на студентските кредити.

Во врска со комуналните услуги, тој повика на поголема државна контрола, додека не се обврза на целосна ренационализација, разлика за која критичарите велат дека нема дефиниција.

„Неговиот национален економски кредибилитет е нетестиран… Останува нејасно дали неговиот регионален пристап би се преточил ефикасно во националната политика“, рече Калум Пикеринг, главен економист во инвестициската банка Пил Хант.

Имиграција

Бернам поддржува некои од построгите политики за имиграција што ги донесе министерката за внатрешни работи Шабана Махмуд во последните месеци, кои имаат за цел да ја ограничат и легалната и нелегалната миграција.

Во врска со нелегалната миграција, Барнам рече дека ќе разгледа построги мерки за да ги одврати луѓето од преминување на Ламанш од Франција во мали чамци, а истовремено тврди дека бегалците имаат потреба од безбедни легални патишта до Велика Британија.

Тој рече дека луѓето што веќе се во земјата, а се „оставени во неизвесност“ од имиграцискиот систем, треба да можат да работат, сугерирајќи дека би можел да омекне некои од мерките на Махмуд.

Бернам, кој беше министер за здравство од 2009 до 2010 година за време на премиерството на Гордон Браун, рече дека ќе се обиде да го реформира секторот за социјална грижа во Велика Британија со цел да се намали притисокот врз Националната здравствена служба.

Членство во ЕУ

Бернам водеше кампања за останување на Велика Британија во Европската Унија во времето на референдумот за Брегзит во 2016 година. Две години подоцна, кога се преговараше за условите за излез, тој рече дека ќе поддржи втор референдум.

Минатата година тој рече дека сака да ја види Велика Британија повторно приклучена кон ЕУ за време на неговиот живот. Откако стана кандидат за Мејкерфилд, тој рече дека барањето членство во ЕУ не е приоритет.

„Не предлагам Велика Британија да размисли за повторно приклучување кон ЕУ“, рече тој кога ја започна својата кампања. „Ја почитувам одлуката што беше донесена на референдумот“. (Ројтерс)