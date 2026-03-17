Шпанија место со Аргентина во Финалисима, ќе игра пријателски натпревар со Србија

17/03/2026 14:45

Шпанската фудбалска репрезентација ќе игра пријателски натпревар против Србија на 27 март, објави прес-службата на тамошната федерација.

Првично беше закажано тимот да се соочи во Катар со победникот на Копа Америка и освојувачот на Светското првенство, Аргентина, во мечот познат како Финалисима. Сепак, натпреварот беше откажан поради неможноста да се гарантира безбедноста на учесниците поради конфликтот на Блискиот Исток.

Сите обиди натпреварот да се премести на неутрален терен или да се одржи двомеч во Мадрид и Буенос Аирес беа неуспешни. Аргентина инсистираше на 31 март, што се покажа како неприфатливо за европските организатори.

Пријателскиот натпревар помеѓу Шпанија и Србија ќе се одржи во Виљареал.

