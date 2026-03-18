Шокантна одлука во Африка. На Сенегал му е одземен Купот на нации, Мароко е прогласен за шампион

Жалбениот комитет на Конфедерацијата на африкански фудбал (CAF) пресуди дека репрезентацијата на Сенегал го загубила финалниот натпревар од овогодинешниот Африкански куп на нации против Мароко. Натпреварот беше регистриран со резултат 3:0 во корист на Мароко, кои со тоа беа прогласени за шампиони.

Одлуката беше донесена по жалбата поднесена од Мароканската федерација, повикувајќи се на членовите 82 и 84 од Правилникот за Африканскиот куп на нации. Апелациониот комитет на CAF ја прифати жалбата на Мароко и ја поништи претходната одлука на Дисциплинската комисија.

Утврдено е дека однесувањето на репрезентацијата на Сенегал претставува прекршување на горенаведените членови, поради што беше прифатен протестот на Мароканската федерација. Врз основа на член 84 од Правилникот, сенегалскиот тим беше прогласен за одговорен за губење на натпреварот, кој беше регистриран со официјален резултат од 3:0 во корист на Мароко.

Што се случи?

Да потсетиме дека Сенегал го напушти теренот во еден момент од финалето на Купот на нации, одиграно на 18 јануари 2026 година, поради контроверзни судиски одлуки. Во третата минута од судиското продолжение, Сенегал постигна гол и поведе со 1-0, но судијата Жан-Жак Ндала од ДР Конго го поништи голот поради сомнителен фаул во нападот.

Три минути подоцна, судијата повторно одигра голема улога, досудувајќи пенал за домаќините откако Ел Хаџи Малик Диуф го повлече Дијаз по корнер. Неговата одлука беше потврдена од ВАР, што предизвика гнев и бес кај Сенегалците.

Селекторот Папе Тиау дури ги повлече играчите во соблекувалната и се чинеше дека играта нема да продолжи. Сепак, по околу дваесет минути, Сенегалците се вратија на теренот. Брахим Дијаз шутираше за шампионската титула, се обиде да постигне гол со „паненка“, но Едуар Менди остана на средината од теренот и го одбрани неговиот удар, по што натпреварот отиде во продолженија. Во продолжението, Папе Гуеј постигна гол за Сенегал за победа од 1-0 и титулата африкански шампион што сега му беше одземена.

Не е завршено. Африканскиот хаос ќе биде решен во Европа

Инсајдерот Фабрис Хокинс објави дека Сенегалската фудбалска асоцијација размислува да ја оспори оваа одлука пред Арбитражниот суд за спорт (CAS) во Лозана, Швајцарија.

Акцијата има за цел да ја оспори одлуката на CAF, која строго го казни Сенегал затоа што неговите играчи привремено го напуштија теренот во знак на протест за време на финалето на Африканскиот куп на нации. Арбитражниот суд за спорт ќе ја испита целата дисциплинска постапка, околностите на натпреварот и примената на прописите за натпреварување и ќе донесе пресуда. Во такви случаи, CAS е највисоката и последна инстанца во споровите поврзани со меѓународниот фудбал.