Шестмина од тие што ставале лажни ботокси и филери одат во притвор

За четворица е определен куќен притвор, а на деветмина мерки за претпазливост

25/04/2026 18:52

 

На шест лица осомничени за шверц и естетски интервенции со лажни филери и ботокс им е определена мерка притвор, а на четворица куќен притвор. На останатите девет приведени лица им се определени мерки на претпазливост. 

„Од доставените 11 предлози за определување на мерка притвор, Обвинителството, по сослушување на осомничените, за две лица го преиначи предлогот во мерка куќен притвор, од кои, судот едниот го прифати, а другиот го одби и определи мерки на претпазливост. Од останатите девет предлози за притвор, судот уважи шест, а одби три и на овие тројца осомничени им определи мерка куќен притвор“, информира денеска Кривичниот суд.

Во акцијата спроведена во Скопје, Струмица и Битола беа приведени повеќе лица кои се сомничат за шверц и естетски интервенции со лажни филери и ботокс. Меѓу нив има и доктори од ГОБ „8 септември“ и Клиниката за дерматологија во Скопје. Лажните ботокси и филери бил набавувани од Србија, Кореја и Турција. Веб-страниците преку кои се нудеа овие услуги згаснаа преку ноќ.

„Буџовани“ со хациенди ја опструираат изградбата на автопатот Прилеп- Битола, тврди Николоски
„Идиоти“: Што кажал шефот на дипломатијата на Албанија за Албанците во Македонија?
Доаѓаат убави и топли денови
Одложено судењето за деветмината полицајци за случајот „Пулс“
Приведени 14 лица од „ботокс мафијата“ во Скопје, Струмица и Битола
Подготовките за државната матура се при крај – Јаневска апелира на помалку препишување
Градоначалничката на Кисела Вода по трагедијата: Безбедноста на граѓаните и работниците не смее да биде предмет на политика
Европска недела на имунизација – заштитуваме генерации, вакцините делуваат

