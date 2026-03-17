Шефот на агенцијата за борба против тероризам на Трамп поднесе оставка. Не ја поддржува војната

Џо Кент, директорот на Националниот центар за борба против тероризмот, ја објави својата оставка во вторникот, наведувајќи ги своите загрижености за оправданоста на воените напади во Иран и велејќи дека „не може со чиста совест“ да ја поддржи војната на администрацијата на Трамп.

Кент на социјалните медиуми изјави дека Иран „не претставува непосредна закана за нашата нација и јасно е дека ја започнавме оваа војна поради притисок од Израел и неговото моќно американско лоби“.

Кент, поранешен политички кандидат со врски со десничарските екстремисти, беше потврден на својата функција минатиот јули со гласање од 52 наспроти 44. Како шеф на Националниот центар за борба против тероризмот, тој беше задолжен за агенција задолжена за анализа и откривање на терористички закани. Неговата оставка го одразува немирот во базата на Трамп во врска со војната и покажува дека прашањата за оправданоста на употребата на сила во Иран се протегаат до десницата на базата на претседателот Доналд Трамп и до високи членови на администрацијата.

Трамп понуди променливи причини за нападите и ги отфрли тврдењата дека Израел ги принудил САД да дејствуваат. Порано овој месец, претседателот на Претставничкиот дом, Мајк Џонсон, републиканец од Луизијана, посочи дека Белата куќа верува оти Израел е решен да дејствува сам, оставајќи го републиканскиот претседател со „многу тешка одлука“.

Портпаролот на директорката на Националното разузнавање, Тулси Габард, не одговори веднаш на прашањата за оставката на Кент. Белата куќа, исто така, немаше непосреден коментар за оставката на Кент.

Пред да влезе во администрацијата на Трамп, Кент водеше две неуспешни кампањи за Конгресот во државата Вашингтон. Тој, исто така, служеше во војската, каде што беше распореден во 11 случаи како „Зелена беретка“, по што работеше во ЦИА.

Демократите остро се спротивставија на потврдувањето на Кент, посочувајќи ги неговите минати врски со крајнодесничарски личности и теории на заговор. За време на неговата конгресна кампања во 2022 година, Кент му плати на Греам Јоргенсен, член на крајнодесничарската воена група „Горди момчиња“, за консултантска работа.

За време на неговото сослушување за потврда во Сенатот, Кент, исто така, одби да се дистанцира од теоријата на заговор дека федералните агенти го иницирале нападот на Капитол на 6 јануари 2021 година, како и лажните тврдења дека Трамп ги добил изборите во 2020 година над демократот Џо Бајден.

Демократите го прашаа Кент за неговото учество во групен разговор на „Сигнал“ што го користеше тимот за национална безбедност на Трамп за да разговара за чувствителни воени планови. Сепак, републиканците ги пофалија квалификациите на Кент во борбата против тероризмот, посочувајќи го неговото воено и разузнавачко искуство. (АП)