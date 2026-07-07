Шарлиз Терон во едноставна тоалета додека не се сврти

07/07/2026 17:55

Лондон – Екипата и креативниот тим на „Одисеја“ присуствуваа на премиерата на филмот во Лондон во понеделник вечерта, носејќи дизајни од неодамнешните колекции од висока мода. Зендаја, Лупита Њонго, Ен Хатавеј и Шарлиз Терон донесоа своја интерпретација на грчки стил на црвениот тепих. Течни драпирања, скулпторски волумен и метални завршетоци ги поврзуваа изгледите, продолжувајќи ја модната прес-турнеја на екипата.

Кристијан Кован, Скијапарели, Живанши и Диор беа само неколку од луксузните етикети претставени на црвениот тепих. 

Шарлиз Терон

Живанши ѝ подари на Шарлиз Терон драматичен црно-бел ансамбл за понеделник вечерта. Дизајнирана од креативниот директор Сара Бартон, црниот фустан на Терон со врвови имаше шлиц висок до бутовите и голем набразден елемент на грбот. Широките бели ракави се протегаа во координирани ракавици, давајќи му на современиот дизајн повеќе карактер. Актерката, добитничка на Оскар, додала додатоци со дијамантски обетки од ривиер, поставени во коњак титаниум од Глен Спиро. Курирана од Лесли Фремар Изгледот на Терон.

Актерките од „Одисеја“ на Нолан на епски насловници на „Ел“

 

 

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