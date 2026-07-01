Мостот „Генерал Михајло Апостолски“ повеќе не е симбол на застојот – конечно поврзува

Мостот „Генерал Михајло Апостолски“ конечно се става во функција, соопштија од Градот Скопје, нагласувајќи дека со години бил симбол на застојот.

Но, ова не значи дека од денеска може да се вози по него. Не! Од денеска се уриваат објекти кои стојат на трасата на патиштата кои треба да ги поврзат општините Аеродром, Гази Баба и Центар.

Процесот беше стопиран со години, откако мостот беше изграден во времето на градоначалникот Петре Шилегов. Следната градоначалничка Данела Арсовска, откако се скара со партијата која ја донесе на власт, ВМРО-ДПМНЕ, беше немоќна и не можеше да се договори за експропријација на неколку објекти. Конечно, тоа „му успеа“ на Орце Ѓорѓиевски, па од денеска почна расчистувањето и пробивањето патишта.

Со решавањето на еден од најголемите предизвици – процесот на експропријација – се создадоа услови за продолжување на активностите на терен. По истекот на рокот за преселување на семејствата кои живееја на трасата, започна расчистувањето на булеварот „АСНОМ“ од страната на мостот, што претставува клучен чекор кон неговото конечно ставање во употреба. Паралелно продолжува и експропријацијата на преостанатиот дел од булеварот до неговото целосно завршување.

– Кај скопјани остана запаметен како „мостот што водеше во дневна соба“ или „мостот за ловење риба“. Конечно, станува мост што ќе ги поврзува луѓето, ќе го забрзува сообраќајот и ќе го менува секојдневието на граѓаните. Ова е резултат на силна волја, чесен збор и секојдневна, макотрпна работа – додаде градоначалникот.

Тој посочи дека кога ја презел одговорноста да го води Скопје, ветил оти овој проблем ќе биде решен во текот на четиригодишниот мандат. Ѓорѓиевски истакна дека со гордост може да каже дека тоа ветување се исполнува за помалку од една година.

Во изминатиот период, посочи тој, решен бил најголемиот предизвик, експропријацијата.

– По истекот на рокот за преселување на семејствата кои живееја на трасата, денес започнуваме со расчистување на булеварот „АСНОМ“, токму од мостот „Генерал Михајло Апостолски“, со што започнува неговото конечно ставање во функција. Паралелно продолжува и процесот на експропријација на преостанатиот дел од булеварот, сѐ до неговото целосно завршување. Од срце сакам да им изразам благодарност на луѓето со кои денес заеднички испишуваме едно ново поглавје. Благодарам на чесните, достоинствени и домаќински семејства кои покажаа разбирање и мудрост, кои подадоа рака таму каде што со години имаше застој. Благодарам за довербата, за човечкиот однос. Денес, тие не се дел од проблемот, туку решението – додаде Ѓорѓиевски.

Тој им се заблагодари и на неговите колеги, градоначалниците на општините Аеродром и Гази Баба – Дејан Митески и Бобан Стефковски, за нивната посветеност, поддршка и заедничка борба овој долгогодишен проблем конечно да стане минато.

– Но, ова не е единствениот откочен проект. За само неколку месеци ги откочивме „Момин Поток“, булеварот „Борис Трајковски“, мостот на „Љубљанска“ и подземната сообраќајница на булеварот „Македонија“ – проекти кои со години изгледаа како недостижна желба, а денес чекор по чекор стануваат реалност. Тоа е разликата кога има визија. Тоа е разликата кога има храброст да се носат одлуки. Тоа е разликата кога се работи секој ден, без изговори. Тоа е разликата кога дадениот збор пред народот е света обврска, а не празно политичко ветување – подвлече градоначалникот.

Ѓорѓиевски нагласи дека секоја завршена улица, секој откочен проект, секој нов мост е доказ дека Скопје повторно се движи напред.

– Ова е резултат на силна, искрена и неуморна работа. Но, повеќе од сѐ, ова е резултат на довербата што секојдневно ми ја давате вие, мојот народ. Таа доверба е мојата најголема сила и најголема обврска. Кога има искрена намера, кога има чесен пристап и кога постои љубов кон својот град, нема невозможни проекти. Продолжуваме уште посилно. За Скопје што повторно победува. За Скопје какво што го сакаме. За Скопје, какво што го заслужуваме – се додава во објавата на Ѓорѓиевски на Фејсбук.