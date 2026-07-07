Зендаја е како божица во вајана тоалета на Скијапарели на премиера во Лондон

Лондон – Зендаја не беше во Париз за да ја види презентацијата на колекцијата есен/зима 2026-27 на Даниел Роузбери на пистата на Плоштадот Вандом, но сигурно ги поддржа новите дизајни на куќата од далеку. Актерката излезе во неверојатен порцеланско-бел ансамбл од колекцијата за да присуствува на лондонската премиера на нејзиниот претстоен филм „Одисеја“, во режија на Кристофер Нолан.

Фустанот ја истакна женската форма во сета нејзина слава, благодарение на нејзиниот вајан, кредасто бел корсет кој изгледаше како да е обликуван според формата на Зендаја. Иако драматично и хиперреалистично напред, парчето во стилот на корсет беше врзано одзади. Што се однесува до здолништето, тоа беше каскада од бели и проѕирни монистра кои ја отсликуваа светлината и се спуштаа надолу кон подот, каде што ледените чевли на З го презедоа престижот. Според изјавата од Мезон Скијапарели, „Здолништето со реси е осветлено одвнатре“.

Уште повеќе гламур и холивудска драма на изгледот – стилизиран, секако, од Ло Роуч – додаде впечатлива ѓердан со пет нишки дијаманти. Ѓерданот делуваше како блескав акцент на издолженото запрено деколте на фустанот. Дијамантски обетки и венчалните прстени на Зендаја од сопругот Том Холанд беа со неа, додека снежнобојна, светкава сенка за очи, розово руменило, сјајни усни и бохо, плетенкаста фризура ја надополнуваа фантазијата.

Ен Хатавеј, која глуми со Зендаја во најавуваниот фантастичен филм, исто така влезе на светската премиера во „Одеон Лукс“ во Лестер Сквер. Бремената мајка изгледаше како апсолутен сон во лелеава небесно син фустан што ја продолжи нејзината стилска низа од основни бои.

Филмот треба да се појави во кината на 17 јули.