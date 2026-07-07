Ќерката на Настасја Кински и Квинси Џонс се омажи за синот на милијардерот Пелц

Њујорк – Кенија Кински-Џонс, ќерката на покојниот холивудски продуџент и могул Квинси Џонс, се омажи за братот на Никола Пелц, Вил, на романтична церемонија во Њујорк.

Венчавката се случува четири години откако сестрата на Вил, Никола, се омажи за најстариот син на Дејвид и Викторија Бекам, Бруклин.

Вил и Кенија, чија мајка е актерката Настасја Кински, се заедно 14 години и се венчаа во градината на семејниот дом на Пелц, истото место каде што Вил ѝ предложи брак една година.

Милијардерот татко на Вил, Нелсон Пелц, ја одведе Кенија до олтарот и беше кум на својот син. Вил беше однесен до олтарот од неговата мајка Клаудија.

Во разговор за Vogue, Кенија рече: „Почнувањето на свадбениот викенд со најзначајниот дел ги исполни сите неискажани моменти меѓу нас во текот на целиот живот. Мојот свекор Нелсон и мојот чичко Ричард ме одведоа до олтарот, а мојата свекрва Клаудија нежно одеше со Вил до олтарот.“

Вил рече: „Навистина беше совршен момент. Не само што бев во домот каде што пораснав и во кој создадов толку многу спомени, туку бев и со моите луѓе, со сè. Татко ми беше мој кум, а мајка ми беше почесна кума на Кенија.“

Никола и Бруклин беа дел од свадбената дружина заедно со постарата полусестра на Кенија, актерката Рашида Џонс.

Почит од Кенија кон нејзиниот татко

Таткото на Кенија, Квинси, кој почина на 91-годишна возраст во 2024 година, беше почестен во текот на целата церемонија. Дел од неговиот ракопис беше извезен во венчаницата на Кенија, а нејзиниот букет беше завиткан во неговата вратоврска.

Пред церемонијата, сестрата на Кенија, Тина, ѝ даде значка со фотографија од нивниот татко за да ја додаде на нејзиниот букет. Потоа таа отиде по олтарот до Магнус Ферел пеејќи ја песната „You Put a Move On My Heart“, песна на нејзиниот татко.

Вил беше воодушевен што свадбата ќе се одржи во неговиот семеен дом. „Ние сме двојка од типот „дојди на вечера“, рече тој. „И јас пораснав во полна, бучна куќа каде што сите се добредојдени. Тоа е мојот дом.“

Семејната расправија на Бекам

Никола и Бруклин моментално се во расправија со неговото семејство. Расправијата беше особено очигледна на 12 јуни, кога Дејвид доби ѕвезда на Холивудската патека на славните без Бруклин покрај него. Наместо тоа, неговата сопруга, Викторија, и неговите деца, Ромео, Круз и Харпер, беа присутни за да го прослават посебниот ден.

Кога еден новинар го праша за тековната расправија на настанот, Дејвид отворено одговори: „Да бидам искрен, жал ми е што ве спречувам тука, но тоа е приватна работа. Тоа е единственото нешто за кое не сакам да зборувам.“

Расправијата на Бруклин со неговото семејство навидум започнала на неговата свадба со Никола во 2022 година, како што тврдеше во експлозивна објава на социјалните мрежи во јануари 2026 година. „Мојата сопруга постојано беше непочитувана од моето семејство, без разлика колку напорно се обидувавме да се обединиме како едно“, напиша тој.

„Ноќта пред нашата свадба, членовите на моето семејство ми кажаа дека Никола „не е крв“ и „не е семејство“… Мајка ми го „киднапираше“ мојот прв танц со сопругата, кој беше планиран со недели однапред, на песна од романтична љубовна песна.“

„Моите родители бескрајно се обидуваат да ми ја уништат врската уште од пред мојата свадба и тоа не престана“, додаде тој, пред да тврди дека Викторија ги откажала своите планови да ја направи венчаницата на Никола „во последен момент“.